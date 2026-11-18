El magacín de La Radio Canaria emite el jueves a las 21:30 horas un programa que irá tras las huellas de la cocina internacional con acento canario en la ciudad belga de Luxemburgo

‘Con Cúrcuma‘ hará su entrega semanal en La Radio Canaria, jueves a las 21:30 horas y en redifusión el sábado a las 00:00 horas, con un guiño al mismísimo corazón de Europa adonde irá en busca de un establecimiento con acento canario. El magacín, copresentado por José Luis Reina y Mulchand Chanrai, entrevistará al chef Neftalí Luis y su alta cocina en la capital belga, Luxemburgo.

«Dedicaremos el espacio de la entrevista ‘A fuego lento’ a charlar con el chef ejecutivo Neftalí Luis y para ello viajaremos hasta el Gran Ducado de Luxemburgo. Será una conversación intensa y sabrosa que nos permitirá conocer la trayectoria de este gran chef que ha cocinado en diversos fogones de la geografía española y europea hasta consolidar su liderazgo culinario al frente del Meliá Luxemburgo”, avanza José Luis Reina, codirector de ‘Con Cúrcuma’.

Neftalí Luis, chef ejecutivo del hotel Meliá Luxemburgo, Bruselas

Mesa compartida

La sección ‘El enófilo’ propondrá un encuentro con el conocido bodeguero Javier Moro que tendrá un encuentro con otro grande del vino. “La cita tendrá com escenario la casa del canario Toño Armas donde los vinos y las carnes elaboradas para la ocasión se convierten en hilos conductores de una prometedora charla en torno a la cultura vitivinícola y el buen comer”, avanza Reina.

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El mapa viajero de esta semana desembarcará en Galicia. Mulchand Chanrai será el guia para un recorrido por la ciudad de Vigo con propuestas “líquidas y de restauracion” para saborear la ciudad olívica.

Del fraude del etiquetado

En la sección ‘La cháchara’ el programa pondrá el foco en un debate de plena actualidad como es la picaresca en torno a productos comercializados en supermercados y restaurantes bajo denominaciones que no se corresponden con la realidad. “Haremos un análisis necesario que toma como ejemplos casos tan extendidos como el de las zamburiñas o la comercialización de falsos cortes de cochino negro canario”, puntualiza Reina.

Como cada semana, ‘Palabra de Belín’, sección firmada por el periodista gastronómico, aportará su particular mirada y reflexión sobre el pulso del sector. Y en ‘Picoteo’ unos minutos para celebrar el octavo aniversario del restaurante “Etéreo by Pedro Nel”, y charlar con su chef y propietario sobre cómo han sido estos años hasta consolidar su propuesta carnívora y de autor en Tenerife.

La Hoya del Camello, establecimiento fundado en los años 80 del siglo XX en el Norte de Tenerife

La Hoya del Camello

‘Con Cúrcuma’ cerrará esta entrega con varios broches de oro. Uno con ‘A mesa puesta’ cuyo recorrido regional llegará en esta ocasión hasta el norte de Tenerife para visitar «La Hoya del Camello” donde su propietario, Alejandro Reina, hará balance de la trayectoria de este histórico establecimiento de la comarca. Habrá tiempo también para los consejos de la sección ‘Nutrición y deporte’ en la cual Cristian Noda regresará con sus prácticos consejos para mantener un sabio equilibrio entre buena alimentación y actividad física.