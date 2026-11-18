Mercedes Martín y Eugenio González acercarán a los oyentes las oportunidades de formación e inserción laboral que ofrece el encuentro, con la participación de más de 50 empresas y entidades

El programa ‘La Alpispa’, de La Radio Canaria, realizará una emisión especial este jueves 19 de noviembre, a partir de las 11:00 horas, desde la III Feria de Empleo de Canarias, que se celebra en el parque García Sanabria, en Santa Cruz de Tenerife.

Conducido por Mercedes Martín y Eugenio González, el espacio dará a conocer las oportunidades laborales y formativas que ofrece esta cita, organizada por la Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, a través del Servicio Canario de Empleo (SCE). La feria reúne a más de 50 empresas y entidades con el objetivo de conectar directamente a empleadores y personas en búsqueda de trabajo.

Durante el programa intervendrán representantes de distintas entidades y profesionales vinculados al empleo, la formación y la orientación laboral. Entre ellos, Ana Inés Serafín, responsable de Formación e Inserción Laboral de la Delegación de Envera en Tenerife, y Rosa García, coordinadora de la Escuela Superior de Hostelería y Centro Gastronómico del Atlántico, con quien se abordarán los retos del sector hostelero y las dificultades para encontrar profesionales cualificados.

Oficinas de empleo

La emisión contará también con la participación de Sonia Madrigal y Susana Alonso, técnicas de empleo del Servicio Canario de Empleo, que explicarán los recursos y servicios disponibles a través de las oficinas de empleo. Además, el divulgador de desarrollo personal y empleabilidad Enrique Borrel ofrecerá claves para comunicar y poner en valor el talento en la búsqueda de trabajo.

Por su parte, Juan Jesús Castellano, técnico de la Dirección General de Cualificaciones Profesionales, hablará sobre los procedimientos para acreditar la experiencia y las competencias profesionales adquiridas a lo largo de la vida laboral.

Con esta emisión especial, ‘La Alpispa’ acercará a la audiencia los recursos, herramientas y oportunidades que ofrece la III Feria de Empleo de Canarias, poniendo el foco en la formación, la empleabilidad y el contacto directo entre empresas y personas que buscan una oportunidad laboral.