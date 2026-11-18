El espacio cultural se emite este jueves a partir de las 22:00 horas, con entrevistas, agenda sinfónica y una selección literaria dedicada al mes de noviembre

La Radio Canaria emite este jueves 19 de noviembre, a partir de las 22:00 horas, una nueva edición del programa ‘Noveno Auditorio‘, dirigido y presentado por Rubén Mayor, catedrático del Conservatorio Superior de Música de Canarias. El espacio abordará el estado actual del canto coral en Tenerife, repasará los próximos programas de abono de las dos grandes orquestas sinfónicas del Archipiélago, entrevistará al actor Josep Manel Casany y ofrecerá un recorrido sonoro por obras clásicas vinculadas al mes de noviembre. En el apartado de entrevistas de actualidad, la sección «Notas a un perfil» contará con la participación del presidente de la asociación Canarias Canta, Dimitri Díaz Abreu, quien analizará la situación presente, los retos y la actividad del canto coral en la isla de Tenerife.

Repaso a las citas de la Sinfónica de Tenerife y la Filarmónica de Gran Canaria

Dentro de la sección «Agenda para 5 sentidos», el programa adelantará los detalles de los próximos conciertos de temporada en las islas. Por un lado, se presentará el programa de la Orquesta Sinfónica de Tenerife centrado en la Cuarta Sinfonía de Piotr Ilich Chaikovski, una partitura marcada por la presencia del destino y el contraste entre las tormentas interiores y el lirismo. Bajo la dirección de su colaboradora artística, Delyana Lazarova, la formación tinerfeña completará su espectáculo en el Auditorio de Tenerife el próximo 27 de noviembre con la obertura de Ruslán y Liudmila, de Mijaíl Glinka, y una partitura para acordeón y orquesta del compositor turco Fazıl Say, que contará con la interpretación solista de Ksenija Sidorova.

Asimismo, el espacio pondrá el foco en el próximo compromiso de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, que contará con la dirección de Leonard Slatkin. El maestro estadounidense propone un recorrido desde el romanticismo temprano hasta el siglo XX. Para ello, el concierto incluye la Obertura de Rosamunda y la Sinfonía n.º 8 «Inacabada» de Franz Schubert, culminando con la Sinfonía n.º 5 de Serguéi Prokófiev —escrita durante la Segunda Guerra Mundial—, de la que se escucharán varios fragmentos en antena. La cita tendrá lugar el 19 de noviembre en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria.

La agenda cultural de la noche se completará con una entrevista a Josep Manel Casany. El actor valenciano conversará con el programa con motivo de su protagonismo en la comedia teatral Escape Room, en cartel en el Teatro Cuyás de Las Palmas de Gran Canaria.

A la izquierda, Ksenija Sidorova, una de las grandes embajadoras actuales del acordeón. A la derecha, Leonard Slatkin, quien dirigirá el próximo concierto de la OFGC.

Escena de la obra teatral Escape Room, que estará en el Teatro Cuyás los próximos días 20 y 21 de noviembre.

Literatura y música en «El Atril»

En el tramo final del espacio, la sección «El Atril», a cargo de Paco Grimón, propondrá una selección musical dedicada a grandes obras de la literatura y el repertorio universal inspiradas en el mes de noviembre. El recorrido sonoro incluirá piezas como Noviembre: En la troika, de Piotr Ilich Chaikovski; Noviembre (perteneciente al ciclo Das Jahr), de Fanny Mendelssohn Hensel; November Steps, del compositor japonés Tōru Takemitsu; y la obra para guitarra Un día de noviembre, del maestro cubano Leo Brouwer.