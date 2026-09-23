‘Con Cúrcuma’ se viste de otoño

El magacín gastronómico de La Radio Canaria traerá este miércoles a las 21:05 horas recetas y menús de temporada

Con el cambio de estación, el programa ‘Con Cúrcuma‘ de La Radio Canaria ofrecerá este miércoles a las 21:05 horas, y en redifusión el sábado a las 00:00 horas, entrevistas con varios chef de las Islas. El director y conductor del programa, Francisco Belín, charlará con ellos sobre el amplio repertorio de menús y recetas para el otoño en las Islas.

Francisco Belín, director y conductor en los últimos cinco años del programa ‘Con Cúrcuma’ para La Radio Canaria

Los primeros compases serán para paladear el nuevo menú degustación del chef Jesús Camacho en el restaurante Donaire, en Adeje, (Tenerfie), con una estrella Michelín y un sol Repsol. Con el añadido, además, de que será una entrevista a dos voces, la de Francisco Belín, director actual de ‘Con Cúrcuma’ en La Radio Canaria, y José Luis Reina, que recogerá el testigo en breve al frente del magacín gastronómico. “Estamos seguros de que la entrevista al alimón resultará una sugestiva experiencia periodística”, sugiere Francisco Belín.

‘Bocado’, del chef Jesús Camacho, restaurante Donaire, en Adeje, (Tenerfie)

Recetas y escolares

Vanesa Delgado es la responsable de la sección de Gastronomía del periódico ‘Canarias 7’, una tribuna que le permite analizar todo aquello que, en su opinión, está destacando en la cocina actual del Archipiélago, con parada especial en las recetas “un mundo al que presta, profesional y personalmente, todo el interés”, apostilla Belín. Otro invitado será José Pascual, esta vez desde la Universidad de La Laguna, que explicará los fundamentos de ‘EcoTúnidos’, una acción relevante a través de la cual se quiere potenciar la alimentación sana entre los escolares y fortalecer, de paso, la pesca artesanal y la preferencia por especies únicas que merece la pena consumir en fresco.

El polifacético Mulchand Chanrai, autor de publicaciones como ‘Agencia Taster’, suplemento ‘Reina el Sabor’, podcast o ‘La penúltima y nos vamos’, conversará con Francisco Belín sobre varios frentes en los que se encuentra inmerso actualmente. “Hablaremos también de vinos ya que Chanrai es uno de nuestros grandes especialistas, y, por supuesto, en esta entrega haremos mención a la nueva etapa de ‘Con Cúrcuma’ en La Radio Canaria que en pocos días contará con el propio Chanrai como productor ejecutivo junto a quien será el nuevo director, José Luis Reina», avanza Belín.

Mulchand Chanrai, polifacético en el mundo de la gastronomía, se hará cargo en breve de la producción ejecutiva de ‘Con Cúrcuma’ para La Radio Canaria

De Tegueste a Perú

Con Pedro Nel Restrepo, chef de Etéreo, en Santa Cruz de Tenerife, la conversación girará en tono al cambio estacional de menú degustación canario-colombiano que el chef ofrece. Y tras esta charla, ‘Con Cúrcuma’ hablará de mercado, en concreto del Mercadillo del Agricultor en la localidad tinerfeña de Tegueste donde su gerente, Enrique Bermúdez, comentará su paso por el Concurso Agrocanarias de Sales Marinas donde ejerció de catador.

Pedro Nel Restrepo, chef del restaurante ‘Etéreo’, en Santa Cruz de Tenerife

Víctor Planas, jefe de cocina de Kensei Contemporáneo, también en Adeje, (Tenerife), relata con verdadero entusiasmo su visita a Perú donde exploró productos como la lúcuma y técnicas de preparación extraordinarias. Diego Schattenhofer, que habla desde Taste 1973 en el hotel Villa Cortés en Arona, (Tenerife), repasará para ‘Con Cúrcuma’ los cambios del establecimiento que tiene en su haber una estrella Michelín y un sol Repsol y también de su intervención reciente en varios eventos gastronómicos en Italia.

Víctor Planas, jefe de cocina del restaurante ‘Kensei Contemporáneo’, en Adeje, (Tenerife).

Al cierre del programa la ‘Entrevista Vintage’, que, como en cada entrega, rescatará la conversación con el mixólogo Patxi Troitiño, de ‘Basque Culinary Center’, durante la cual detalló el contenido de su premiado cóctel inspirado en el mítico astronauta Neil Armstrong.