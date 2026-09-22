La serie ‘El Ambulatorio’ se convierte en el contenido más visto de Canarias Play antes de su estreno en TDT en Televisión Canaria

El avance del primer capítulo de la primera comedia de situación hecha en Canarias ha obtenido 7.195 visualizaciones en tan solo 72 horas, en la plataforma digital de RTVC

La serie ‘El Ambulatorio’, la primera comedia de situación hecha en Canarias, despierta una gran expectación en la plataforma Canarias Play, la plataforma digital de contenidos en streaming de Radio Televisión Canaria (RTVC). Con 7.195 visualizaciones en tan solo 72 horas, el anticipo del primer capítulo de ‘El Ambulatorio’ es ya el contenido único ‘A la carta’ más visto de Canarias Play desde la puesta en marcha de la plataforma.

La serie de humor que Televisión Canaria estrenará por su señal TDT este viernes 25 de septiembre, a las 22:30 horas, estará también disponible cada semana en Canarias Play, de forma gratuita para IOS y ANDROID, así como para la mayoría de Smart TV.

Tras su presentación el pasado viernes 18 en el cine Yelmo Las Arenas de Las Palmas de Gran Canaria, la serie coproducida por RTVC y Videoreport Canarias, con la dirección del canario David Sainz, comienza su primera temporada con una apuesta decidida por el talento canario y las ganas de hacer reír a los telespectadores.

El respaldo de la audiencia a este formato también se constata en las redes sociales de RTVC. El contenido sobre la serie publicado en las últimas semanas ha registrado un importante seguimiento. De hecho, tres de los contenidos más vistos en Instagram de RTVC durante el último mes corresponden a ‘El Ambulatorio’, superando las 65.000 reproducciones.

En el resto de redes sociales, los contenidos de cortes de la serie en los perfiles de RTVC captan atención de los usuarios y generan múltiples reacciones. Las interacciones son superiores a la media de las publicaciones habituales y gusta a usuarios de todas las edades, especialmente los comprendidos entre los 25 y 54 años.

Dos fotogramas de la serie ‘El Ambulatorio’, de Televisión Canaria.

Un reparto con talento canario

El reparto de la serie cuenta con un amplio elenco de actores canarios con Víctor Hubara en el papel protagonista con el personaje de Benito, y Yanely Hernández, Kike Pérez, Delia Santana, Mari Carmen Sánchez, Nacho Peña, Lidia Guerra, Guacimara Correa o Jacobo Santiago.

Junto a ellos, la comedia de situación tiene a la actriz madrileña Carmen Ruiz, popular por sus éxitos en ‘Mi gran noche’, ‘La vida inesperada’ o el más reciente éxito de Netflix, ‘Animal’, como coprotagonista en el papel de Carla, una doctora peninsular que ha sido derivada a las islas y que está intentando adaptarse e integrarse en Canarias.

Con esta nueva serie, RTVC consolida su apuesta por proyectos audiovisuales que además de generar empleo posicionan a las islas como un espacio cada vez más atractivo para la producción de ficción televisiva. De hecho, la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria (SPEGC) y la Gran Canaria Film Commission han alabado el proyecto por conseguir transformar el talento local en una estructura de producción audiovisual.

Cómo descargar Canarias Play

La aplicación gratuita Canarias Play se puede descargar desde la tienda oficial correspondiente a cada dispositivo; en Google Play, para teléfonos Android; en la App Store, para dispositivos iOS de Apple; o bien acceder directamente a través de su sitio web oficial en Canarias Play.

Instalando la aplicación, los usuarios tendrán acceso a un amplio catálogo de producciones audiovisuales canarias, incluyendo cine, documentales, docuficción, además de a los programas y emisiones en directo de Televisión Canaria y La Radio Canaria.