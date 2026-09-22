‘La Buchaca’ analizará cómo prevenir el sobreendeudamiento personal

El programa de La Radio Canaria, martes a las 21:05 horas, contará con el especialista en finanzas Rubén López de Miguel

‘La Buchaca‘, el programa sobre Economía al alcance de todos de La Radio Canaria, abordará en esta entrega, martes a las 21:05 horas, el problema del sobreendeudamiento personal y/o familiar y contará para ello con Rubén López de Miguel, especialista en inversión, planificación financiera, gestión de deuda y divulgador en redes sociales.

Carlos Guillermo Domínguez, director y conductor del programa, abrirá la conversación con un dato que aporta la asesoría ‘Sin Deuda Group’, -empresa especializada en cancelación de deudas-, que ha realizado un estudio a partir de algo más de cuatro mil expedientes gestionados por ellos mismo en 2020 y concluye que la deuda media personal en España se sitúa en los 70 mil euros. A partir de este dato, Rubén López de Miguel explicará cómo el sobreendeudamiento suele ser progresivo, y también cuáles son las primeras señales que deberían hacer saltar las alarmas.

Rubén López de Miguel, especialista en finanzas

La deuda forma parte de la economía cotidiana de muchas familias. Una hipoteca, la financiación de un vehículo o determinadas compras a plazos pueden ser perfectamente asumibles, el problema comienza cuando las cuotas mensuales se acumulan y una parte cada vez mayor de los ingresos queda comprometida antes incluso de comenzar el mes.

«Acumular demasiadas cuotas, recurrir habitualmente a la tarjeta para llegar a final de mes, perder toda capacidad de ahorro o, especialmente, solicitar un préstamo para poder pagar otro, son las señales que advierten claramente de una situación de riesgo de sobreendeudameinto”, señala Carlos Guillermo Domínguez, director y conductor de ‘La Buchaca’.

Disponible pero no nuestro

Durante la entrevista también se analizarán productos como las ‘tarjetas revolving’ los créditos rápidos o las fórmulas de ‘compra ahora y paga después’. «Un error frecuente en las finanzas personales suele ser confundir el crédito que tenemos disponible con el dinero que realmente nos pertenece. Y no, no es lo mismo» apostilla Domínguez.

¿Y qué puede hacer alguien que ya no consigue pagar todas sus deudas? ‘La Buchaca’ planteará una cuestión eminentemente práctica como es la Ley de Segunda Oportunidad, un mecanismo legal que permite, cuando se cumplen determinados requisitos, que particulares y autónomos puedan cancelar total o parcialmente determinadas deudas y comenzar de nuevo financieramente.

Prevenir antes que curar

La máxima de esta entrega de ‘La Buchaca’ será que es mejor prevenir que curar. Aconsejará, de entrada, una serie de pasos que solemos conocer aunque a veces resulten difíciles de lograr, como, por ejemplo, ir haciendo un fondo propio que evite la solicitud de un préstamo para cualquier imprevisto, controlar qué proporción de los ingresos debemos destinar a pagar las cuotas de un préstamo, diferenciar entre distintos tipos de deuda y comprender bien cuál es el coste real de la financiación que siempre será más que el dinero solicitado en préstamo. «Medidas esenciales para evitar que una deuda que en principio parecía manejable termine convirtiéndose en un problema», concluye el director del programa.

Carlos Guillermo Domínguez dirige y presenta ‘La Buchaca’ en La Radio Canaria

Una nueva entrega de ‘La Buchaca’ con información útil para entender mejor las finanzas personales y, especialmente, para detectar a tiempo un problema como es que el endeudamiento termine controlando la economía personal o familiar.