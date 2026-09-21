Cristina Mahelo y Jela, invitadas en ‘Pa lo que trajiste’

El programa de La Radio Canaria, lunes a las 21:00 horas, charlará con estas dos artistas canarias responsables del ‘proyecto Jable’

‘Pa lo que trajiste’ contará hoy lunes, a las 21:00 horas en La Radio Canaria, con dos artistas isleñas que han pasado en poco tiempo de emergentes a referentes. Cristina Mahelo y Jela, con su nuevo proyecto, Jable, son las artífices del Festival Boreal que este pasado fin de semana reunió en Los Silos, Tenerife, a una decena de artistas isleños de disciplinas diversas.´Pa’ lo que trajiste‘, el ‘late night‘ «más gamberro de La Radio Canaria», según su director y presentador, Fran Baraja, charlará con ambas artistas sobre el estado de salud del folklore canario en las distintas Islas.

Cristina Mahelo y Jela, artistas e impulsoras del Festival Boreal presentado este pasado fin de semana en Tenerife. Foto: autoras

«Reflexionaremos acerca de los espacios que existen en el Archipiélago para el folclore tradicional canario, como el festival Boreal, y sobre cómo ha evolucionado la tradición en manos de distintas generaciones», avanza Baraja. La entrega de este lunes tendrá al Folklore como protagonista, y, muy especialmente, a los espacios alternativos que existen en las Islas para llevar al escenario un folclore tradicional canario que no para de evolucionar.

Fran Baraja, dirige y presenta ‘Pa lo que trajiste’ en La Radio Canaria

Informativo Milenial

No serán las únicas invitadas. ‘Pa lo que trajiste’ se propone ahondar en las brechas generacionales desde distintos frentes, uno de ellos el Humor. «Para hablar de choques generacionales nadie mejor que la humorista canaria Valky y su ‘Informativo Milenial‘. Valky se define a sí misma como «un intento de adulta funcional y cómica de ‘stand-up’”.

La humorista canaria Valky

En palabras de la propia humorista lo suyo es «hacer monólogos sobre las desgracias cotidianas, sobre las relaciones, el trabajo y todo aquello que nos pasa mientras fingimos tener la vida bajo control». Esta entrega de ‘Pa lo que trajiste’ será “como el sueño folclórico de las ‘Spice Girls’», remata Baraja.