El Alzheimer, y sus implicaciones, protagonizará el arranque semanal de ‘Roscas y Cotufas’

El magacín vespertino de La Radio Canaria, de lunes a viernes entre las 15:00 horas y las 18:00horas, entrevistará al jefe de Neurología del Hospital Negrín

‘Roscas y Cotufas’, en La Radio Canaria, arrancará la semana ocupándose hoy lunes, de 15:00 horas a 18:00 horas, de una enfermedad, Alzheimer, llamada a protagonizar tristemente el siglo XXI y que afecta no solo a quien la padece sino a su entorno familiar y social.

«Hoy lunes hablaremos de Alzheimer desde una perspectiva médica y también humana y familiar, porque es un asunto de alcance que nos afecta, o afectará, a todos en algún momento, tanto porque el número de pacientes aumentará en relación a la esperanza de vida y porque las repercusiones sociosanitarias implican la adopción de políticas específicas», advierte Kiko Barroso, director y conductor de ‘Roscas y Cotufas’.

Para abordar desde el punto de vista clínico esta enfermedad, la periodista Andrea Pérez charlará con Ayoze González, jefe de Neurología del Hospital Negrín en Las Palmas de Gran Canaria. ‘Roscas y Cotufas’ tendrá también como invitado en el estudio a Chuche Aristu, activista por los derechos de las personas con Alzheimer y sus familias. Aristu fue impulsor de una intensa reivindicación social para que el antiguo Hospital de El Pino, en Gran Canaria, se convirtiese en centro de atención sociosanitaria, y acogiera, como ocurre en la actualidad, a personas con deterioro cognitivo, entre otros, Alzheimer.

Cambio climático y literatura

La sección ‘Gente Luminosa’ recibirá, como cada semana, a un amplio abanico de invitadas/os para hablar de temas muy diversos que comparten, eso sí, que hacen referencia a asuntos de interés social y/o cultural.

Este lunes visitará ‘Roscas y Cotufas’ Gustavo Moreno, médico de familia y presidente de la Sociedad Canaria de Medicina Familiar y Comunitaria. El martes será el momento de hablar con Juan Carlos Santamarta, catedrático de la Universidad de La Laguna, especialista en recursos hídricos, hidrogeología y cambio climático. En el ecuador de la semana será el momento de detenerse en las letras con Andrea Cabrera Kñallisky, escritora y periodista. El jueves la conversación será con Jonathan Regalado, trabajador social y doctor en Psicología, y cerrará la sección el viernes una invitada cuyas vocaciones resultan extrañamente coincidentes, Ana González Duque, anestesista, escritora y experta en ‘marketing’ para escritores.

Metidos en el umbral del fin de semana, ‘Roscas y Cotufas’ recibirá en la sección ‘Millo en vivo’ a Ana Falcón y a David Díaz protagonistas del espectáculo ‘Madera y voz, jóvenes con alma isleña”, en el que ambos combinan sobre el escenario piano, guitarra, timple y voz con un un resultado, según las críticas, soberbio.

Explotación sexual

Otros asuntos formarán parte de los contenidos de esta semana en ‘Roscas y Cotufas’,así, por ejemplo, las jornadas de sensibilización contra la trata de personas con fines de explotación sexual donde, muy posiblemente, tendrá participación activa el programa ‘Daniela Oblatas’, puesto en marcha en la provincia de de Las Palmas hace cinco años por una Congregación religiosa y que ofrece salidas a mujeres prostituidas.