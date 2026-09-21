‘Siempre nos quedará París’ reflexiona sobre la belleza que no necesita espejo con el especialista en dermoestética Fran Suárez

El programa de La Radio Canaria aborda este lunes, a las 22:00 horas, la autoestima y la presión por responder a determinados cánones de belleza con el especialista en dermoestética y fundador y director de FS Clinic

‘Siempre nos quedará París’ dedica una nueva entrega este lunes 21 de septiembre, a las 22:00 horas, a reflexionar sobre una de las cuestiones que más condicionan la percepción que tenemos de nosotros mismos como es la belleza y la relación con nuestra propia imagen.

El espacio, dirigido y presentado por la periodista Rosa Vidal, conversará con Fran Suárez, enfermero, especialista en dermoestética y fundador y director de FS Clinic, sobre la belleza que se ve, pero también sobre aquella que no necesita un espejo para existir.

A lo largo de la entrevista, Rosa Vidal y Fran Suárez abordarán, también, cuestiones relacionadas con la medicina y la cirugía estética, el envejecimiento y la autoestima, así como con la presión que experimentan tanto mujeres como hombres para responder a determinados modelos de belleza. Y responderán a preguntas relacionadas con el miedo a envejecer o a dejar de gustar; cuándo un tratamiento puede ayudar y cuándo puede convertirse en una fuente de insatisfacción, y qué significa para un profesional ofrecer una buena estética: aquella que se nota o, precisamente, la que no se nota.

La conversación reivindicará otras formas de belleza vinculadas a la elegancia natural, la serenidad, la bondad y la esencia personal. Una belleza que, como plantea el programa, no necesita llamar la atención para hacerse presente y que permanece cuando cambian la edad, los cánones y las modas, señala Rosa Vidal.

‘Siempre nos quedará París’ reivindica la importancia de cuidar la salud mental con la misma atención que se presta a la salud física y recuerda que atravesar momentos de oscuridad no significa permanecer en ellos para siempre. Un mensaje de esperanza que pone en valor la resiliencia, el acompañamiento y la posibilidad de volver a empezar.