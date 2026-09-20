Ida y Vuelta inicia una nueva temporada en La Radio Canaria con más viajes, consejos y conexión con los oyentes

Laura Plasencia y Ángel González vuelven a ponerse al frente del espacio de viajes de la emisora pública, que estrena temporada este domingo, 20 de septiembre, a las 21:00 horas

Ángel González y Laura Plasencia en los estudios de La Radio Canaria

La Radio Canaria vuelve a hacer las maletas con una nueva temporada de Ida y Vuelta, el espacio dedicado a descubrir el mundo desde una perspectiva canaria, que regresa a las ondas este domingo, 20 de septiembre, a las 21:00 horas. Laura Plasencia y Ángel González continúan al frente del programa, que vuelve con nuevos destinos, historias y propuestas para acercar a los oyentes otras culturas y, al mismo tiempo, ofrecer herramientas útiles para quienes estén pensando en organizar su próxima aventura.

Cada domingo, Ida y Vuelta propondrá un nuevo viaje a través de las ondas para conocer no solo qué visitar en cada destino, sino también cómo se vive realmente en diferentes lugares del mundo. Para ello, el programa seguirá dando protagonismo a canarios y canarias que residen, han residido o han viajado por distintos países y ciudades y que compartirán de primera mano sus experiencias, anécdotas y aprendizajes.

Sus testimonios permitirán ir más allá de los principales atractivos turísticos para descubrir el día a día de cada lugar: sus costumbres, su gastronomía, su forma de vida, las diferencias culturales o aquellos pequeños códigos que conviene conocer para integrarse y entender mejor el destino.

Indonesia, primera parada de la temporada

El viaje arranca esta temporada en Indonesia, un país de enorme riqueza natural formado por miles de islas. El programa recorrerá algunos de sus grandes imprescindibles, pero también rincones menos conocidos y alejados de los circuitos habituales. Lo hará de la mano de Carla García, una canaria que acaba de cerrar una etapa de su vida tras pasar medio año viviendo en Pulau Masokut, una remota isla del archipiélago de las Mentawai, frente a la costa de Sumatra. Durante ese tiempo aprendió el idioma y se integró en la vida local, una experiencia que permitirá conocer de cerca el día a día del país y las costumbres de sus habitantes. La ruta continuará con Manel Gallego, CEO de EnBali, para adentrarse en la extraordinaria biodiversidad indonesia y descubrir cómo disfrutar de experiencias con animales de manera responsable. Y, antes de hacer las maletas, Carolina Herguedas, fundadora de la agencia Auténtico Bali, y Rosana Jiménez, colaboradora de la agencia, ofrecerán las claves y consejos para aprovechar al máximo la experiencia.

Más herramientas para preparar el próximo viaje

Una de las principales apuestas de esta temporada será reforzar el carácter práctico del programa. Ida y Vuelta abordará las distintas formas que existen de conocer el mundo y ofrecerá consejos para organizar viajes adaptados a diferentes perfiles y presupuestos, desde quienes deciden lanzarse a viajar en solitario hasta quienes prefieren hacerlo en pareja, con amigos, en familia o a través de un viaje organizado.

Cómo elegir un destino, qué tener en cuenta antes de comprar los billetes, cómo desplazarse una vez allí, dónde alojarse, qué lugares merece la pena visitar, cómo preparar el equipaje o qué aspectos culturales conviene conocer antes de viajar serán algunas de las cuestiones que tendrán espacio durante la temporada.

A esta vertiente práctica se sumarán nuevas colaboraciones con agencias de viajes de Canarias, que aportarán su experiencia profesional para resolver dudas, descubrir diferentes maneras de viajar y acercar propuestas y recomendaciones a los oyentes.

Laura Plasencia y Ángel González en La Radio Canaria

Regresan las voces habituales de Ida y Vuelta

La nueva temporada mantendrá también algunas de las secciones y voces que ya forman parte de la identidad del programa. Yazmina Carrillo volverá a poner a prueba a los presentadores con Rumor o realidad, una sección dedicada a descubrir las curiosidades más sorprendentes de cada destino y comprobar cuánto sabemos —o creemos saber— sobre los lugares a los que viajamos.

También regresa César Sar con sus recomendaciones y su experiencia viajera para aportar claves que ayuden a preparar cada aventura y, sobre todo, a disfrutar de los destinos de una manera diferente.

Con esta nueva temporada, Ida y Vuelta mantiene su esencia: recorrer el mundo sin perder de vista Canarias, utilizando las experiencias de quienes conocen cada destino para descubrir qué hay más allá de las guías turísticas y demostrar que existen tantas maneras de viajar como viajeros.