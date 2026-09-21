La presentadora afronta la tercera temporada del programa de Televisión Canaria con un nuevo plató, una imagen renovada y más tiempo en directo cada tarde que se amplía hasta las 20:30 horas

‘Hay que verlo’ afronta su tercera temporada con el objetivo de mantener su esencia y el contacto con los espectadores, pero con un mayor peso de la actualidad, nuevos medios técnicos y una imagen renovada. El programa de Televisión Canaria regresa con Laura Afonso al frente y con el foco puesto en las historias y en las personas de Canarias.

Laura Afonso: “‘Hay que verlo’ es una familia televisiva que hace compañía cada tarde”.

La ampliación del horario hasta las 20:30 horas, de lunes a viernes, refuerza además la apuesta por la información, los reportajes, las historias personales y las mesas de debate. La actualidad de las islas y los temas que más preocupan a la sociedad canaria tendrán un papel destacado en un programa que busca, sobre todo, escuchar a sus espectadores y darles voz.

Conversamos con la presentadora sobre los retos de esta tercera temporada, todo lo que hay detrás de cada programa y las historias y protagonistas que más huella han dejado en ella. Una charla en la que también nos cuenta qué espera que encuentre el espectador cada tarde al otro lado de la pantalla.

¿Qué supone para ti esta nueva etapa de ‘Hay que verlo’ con nuevo plató y nueva imagen?

Un salto tremendo en cuanto a calidad. ‘Hay que verlo’, esta tercera temporada, es ya un producto consolidado en el que se mantiene la esencia, el contacto con los espectadores, pero cambia en cuanto a la calidad de los contenidos, un mayor peso de la actualidad, y todo con una imagen renovada y medios técnicos punteros en este momento que facilitan que nuestro trabajo llegue más a quienes están al otro lado.

El programa amplía su horario hasta las 20:30 horas. ¿Cómo afrontas este nuevo reto de estar más tiempo en directo cada tarde?

Con tranquilidad, porque, en cuanto a contenidos, el programa cuenta con maravillosos profesionales detrás que se desviven cada día para ofrecer los mejores reportajes y directos. Además, no podemos estar mejor respaldados al estar pegados al ‘Telenoticias 2’.

Con el foco puesto en las historias y en las personas de Canarias, ¿qué historia crees que merece hoy más espacio y más tiempo en televisión?

Siempre las que sirvan para ayudar a alguien. La televisión, como medio público, debe entretener e informar, pero en nuestra mano también está el poder ayudar a personas que se ponen en contacto con nosotros para denunciar problemas. Nuestra tarea es escucharlos y darles voz.

‘Hay que verlo’ combina historias personales con actualidad, reportajes y mesas de debate. ¿Cómo se abordan los temas más delicados sin perder de vista a las personas que hay detrás?

Es importante en esto tener empatía. Muchas veces hablamos de problemas de convivencia entre vecinos o de problemas familiares. Y no podemos posicionarnos o dar importancia a una versión más que a la otra. Muchas veces pienso: “¿Qué haría yo en esta situación?”. Y eso ayuda a ponerse en el papel del otro y hablar de todo con respeto.

¿Qué esperas que encuentre el espectador en esta nueva temporada que no encuentre en otros programas?

La cercanía que no tiene ningún otro programa. Inmediatez. Actualidad de las islas a tiempo real. Risas. Quizás también podamos despertar emoción. Y, en definitiva, una familia televisiva que les hará compañía cada tarde.

¿Qué temas crees que preocupan especialmente ahora mismo a la sociedad canaria?

Gracias al WhatsApp del programa podemos ver en tiempo real los temas que más preocupan y los que no, por el volumen de mensajes que recibimos. Y por eso yo diría que el acceso a la vivienda ahora es el primero y más urgente, seguido de la sanidad o los problemas que tienen los autónomos y el empleo.

Con una emisión diaria y en directo, ¿qué parte del trabajo del equipo no ve el espectador y resulta fundamental para que todo funcione?

Todo. Absolutamente todo. El programa empieza a las 6 de la tarde, pero, para que tengamos cosas que contar cada tarde, tenemos parte del equipo en la redacción desde las 09:00 de la mañana buscando temas, cerrando entrevistas, pensando qué directo será interesante mostrar hoy y montando la escaleta del día. Una escaleta que, por cierto, se suele caer debido a la actualidad, que muchas veces nos hace quitar algún tema para meter últimas horas.

Después de tantas entrevistas, ¿hay alguna historia o algún protagonista que te haya marcado especialmente?

Hay varias. Un joven tetrapléjico por un accidente que tiene una actitud vital envidiable. Un grupo de amigos que vinieron al programa a homenajear a compañeros fallecidos en un trágico accidente. Una madre que lo deja todo para cuidar a su hijo… Contar historias da una óptica de la realidad de los canarios y canarias que uno no podría tener de otra manera.