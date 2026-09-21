Monográfico sobre la industria proxeneta en ‘Ídolos de Tara’

En vísperas del Día Internacional contra la explotación sexual y la trata de personas, el programa de Igualdad de La Radio Canaria, martes a las 18:00 horas, hablará de los vínculos entre pornografía, prostitución y trata

Cada 23 de septiembre se utiliza esta efeméride para seguir concienciando y visibilizando esta esclavitud del siglo XXI. El programa de Igualdad de La Radio Canaria, ‘Ídolos de Tara‘, martes a las 18:00 horas, contará con dos de las voces referentes en nuestro país para hablar de una realidad tan dramática como aún oculta, y que pasa por el hecho de que prostitución, pornografía y trata de seres humanos son las tres patas de una misma mesa que conforman la industria proxeneta.

El espacio que dirige y presenta la delegada de Igualdad de RTVC, Noemí Galván, contará con Rosa Cobo, teórica, socióloga e investigadora feminista, y con LLuis Ballester, sociólogo vinculado a la Universidad de las Islas Baleares. «Ambos han coincidido estos días en Canarias para participar en dos jornadas formativas realizadas en el Archipiélago y con ellos abordaremos cuestiones como el debate sobre la prohibición de las redes a menores y/o qué papel están jugando estas mismas Redes Sociales en la captación de mujeres jóvenes para seguir alimentando a la industria y convertir a esos menores de hoy en hombres jóvenes que seguirán demandando pornografía».

Rosa Cobo (Europapress) LLuis Ballester

Una industria multinacional

Rosa Cobo asegura que la industria proxeneta funciona prácticamente como una multinacional que exporta a mujeres y a niñas de países con elevadas tasas de pobreza. El coste es bajo, pero, sin embargo, los beneficios son multimillonarios. Asegura que los vínculos entre pornografía, trata y prostitución están claros desde hace años porque además lo habitual «es que mujeres y niñas» transiten de una a otra.

«Uno de los grandes problemas en estos momentos es que las nuevas tecnologías han permitido que la actividad se haya deslocalizado. Se ha trasladado, además, de los locales a pisos, lo que ha contribuido a que las mujeres explotadas queden aún más aisladas», avanza Noemía Galván.

Operación policial contra un piso clandestino de trata de personas

Menores vendidas en Telegram

En ello coincide también Lluis Ballester que se muestra preocupado por el cambio cultural que se ha producido y que ha llegado hasta el punto de normalizar la violación de menores. «A ello se ha unido la aparición de las nuevas tecnologías que ayudan a captar, a crear nuevos consumidores y puteros sin restricciones reales desde el punto de vista internacional», asegura Ballester.

«De ahí la reclamación constante de actuar desde varios frentes, en el ámbito judicial, desde el punto de vista educativo en todas las edades y también aprobando restricciones de uso de las tecnologías y redes sociales a los menores», concluye la directora de ‘Ídolos de Tara’.