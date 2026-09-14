‘Pa lo que trajiste’ charlará con el pastor que «salta como las cabras y silba como los pájaros»

El programa de La Radio Canaria conversará con Damián Acosta, guardián y transmisor del silbo y del salto del pastor

La entrega de este lunes, a las 21:05 horas, del nuevo programa de humor de la cadena de radio autonómica promete ser de los que conviene no perderse. Tendrá como invitado el pastor Damián Acosta, bien conocido como uno de los garantes de transmitir tradiciones canarias como el silbo y el salto del pastor. Poseedor de un fino humor socarrón, Acosta se define como alguien que «salta como las cabras y silba como los pájaros».

Damián Acosta, guardián y transmisor del silbo y del salto del pastor

Una actividad que ha llevado a las redes sociales y de la que hoy conversará con el director y conductor de ‘Pa lo que trajiste‘, Fran Baraja. «Nos vamos a detener en averiguar qué significa y qué diferencias hay entre ser ‘mago de campo’ y ‘mago de ciudad’ ya que la canariedad va del campo a la urbe, aunque mucha gente no lo sepa, por eso nos ocuparemos de ello en ‘Pa’ lo que trajiste’, avanza Baraja.

Fran Baraja, presenta y dirige en La Radio Canaria el nuevo programa de humor ‘Pa lo que trajiste’

Indumentaria tradicional

También participará María Lemus, periodista especializada en moda que vendrá a hablar de la indumentaria tradicional y cómo se relaciona con la identidad y la moda en Canarias. Como cada semana, el programa contará con diferentes secciones de humor, entre ellas ‘Informativo Milenial‘, una ventana a los recuerdos de esa generación y a algunos de los referentes de la edad dorada, abordados desde el humor. La divulgación científica tendrá su espacio con ‘Más vale maga que magufa‘, protagonizada por Beatriz de Vera, periodista especializada en Ciencias, que se encargará de desmontar bulos y falsas creencias en este ámbito. El programa contará con la participación de la monologuista canaria Doña Cruci, y de Aníbal del Pi, para ofrecer noticias relacionadas con las parrandas que se celebran y sus calendarios, además de contar sus experiencias en las romerías.

Con ‘Pa lo que trajiste’, La Radio Canaria incorpora un nuevo espacio de entretenimiento que apuesta por el talento de las islas, el humor y la improvisación.