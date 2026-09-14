El especial se ofrecerá este martes a partir de las 11:00 horas desde el plató de los Servicios Informativos

Televisión Canaria ofrece en directo este martes 15 de septiembre la Eucaristía Solemne con motivo de las Fiestas de la Virgen de los Dolores, patrona de la isla de Lanzarote. La emisión, enmarcada en el compromiso de servicio público del canal autonómico por acercar los eventos religiosos y culturales más significativos del Archipiélago, dará comienzo a las 11:00 horas y se prolongará hasta el inicio del magacín ‘Ponte al día’, que arranca a las 12:00 horas.

La narración y el análisis del encuentro religioso correrán a cargo del periodista de La Radio Canaria, Javier Granados, y del teólogo Pedro Armas, quienes realizarán los comentarios del acto en directo desde el plató de los Servicios Informativos de Televisión Canaria mientras transcurra la ceremonia.

La Solemne Eucaristía se celebrará en la explanada exterior del Santuario de Mancha Blanca, en el municipio de Tinajo, e irá presidida por el obispo de la Diócesis Canariense, Monseñor José Mazuelos, con la concelebración del obispo auxiliar, Monseñor Cristóbal Déniz, y los sacerdotes de la isla.

Tras la multitudinaria Romería-Ofrenda celebrada el pasado sábado, esta función religiosa constituye el acto central y litúrgico de las fiestas insulares, en la que los devotos conmemoran el ‘milagro de 1736’, cuando las lavas de las erupciones volcánicas se detuvieron a las puertas del pueblo.

La cobertura especial podrá seguirse a través de la señal TDT de Televisión Canaria, la plataforma digital Canarias Play, la página web rtvc.es y el canal oficial de YouTube del ente autonómico.