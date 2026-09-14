‘Siempre nos quedará París’ entrevista este lunes a Eduardo Martín Cardona, exdirector de Zara España

El programa de La Radio Canaria, presentado por Rosa Vidal, repasará junto al que fuera director de la compañía durante quince años, su trayectoria, visión del liderazgo y las relaciones humanas

El programa ‘Siempre nos quedará París’, dirigido y presentado por Rosa Vidal, entrevistará este lunes 14 de septiembre, a las 22:00 horas, a Eduardo Martín Cardona, quien fuera director general de Zara España durante quince años.

​Durante el espacio de La Radio Canaria se repasará su trayectoria profesional desde sus comienzos como vendedor en una de las primeras tiendas de Zara en Madrid hasta su posterior ascenso a la dirección de Zara España, en una etapa marcada por el crecimiento internacional de Inditex. Eduardo Martín Cardona, que estudió Periodismo, compartirá también algunas de las claves de su recorrido profesional y de su particular manera de entender el liderazgo y las relaciones humanas.

Su experiencia le ha permitido conocer el negocio desde todos sus ángulos: desde la tienda hasta la alta dirección. Ha participado en la apertura de más de 3.000 establecimientos y asegura que puede saber en apenas dos minutos si una tienda funciona observando, fundamentalmente, a las personas que trabajan en ella. En este sentido, el exdirector de Zara España defiende una idea que se ha convertido en uno de los ejes de su filosofía profesional: las empresas están hechas de personas. “Todos queremos que nos quieran”, afirma.

“Ya que estás, hazlo lo mejor posible»

Para él, un buen líder debe conseguir que sus colaboradores se sientan importantes, valorados y parte de un proyecto. Una visión que traslada también al mundo de las ventas: la experiencia del cliente y la capacidad de generar vínculos son, en su opinión, “elementos fundamentales para conseguir resultados”.

Esta visión profesional se une a una dimensión personal marcada por el esfuerzo y la exigencia. El propio Martín Cardona ha reconocido que su dedicación profesional ha tenido un coste familiar y que detrás de una carrera de éxito existen también renuncias y sacrificios. Su lema, “Ya que estás, hazlo lo mejor posible” es el lema que ha marcado su manera de afrontar la vida profesional.