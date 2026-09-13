Televisión Canaria emite en directo la procesión del Cristo de La Laguna

La retransmisión, que tendrá como narrador a Alexis Hernández, empezará a las 12:30 horas de este lunes 14 de septiembre

Televisión Canaria emite este lunes 14 de septiembre, a las 12:30 horas, la procesión del Santísimo Cristo de La Laguna, en Tenerife. La retransmisión, que tendrá lugar en la franja del programa ‘Ponte al día’, podrá seguirse por la señal TDT de Televisión Canaria, la plataforma Canarias Play, la web rtvc.es y el canal de Youtube del canal autonómico.

La narración del acto correrá a cargo de Alexis Hernández y la reportera María Herrera se encargará de recoger los testimonios de los participantes en la procesión, que partirá desde la catedral de San Cristóbal de La Laguna, donde el Cristo permanece desde el pasado miércoles 9, hasta su real santuario. Todo el recorrido será seguido por las cámaras de Televisión Canaria.

Imagen del Cristo de La Laguna Procesión del Retorno del Cristo de La Laguna

Antes, en la plaza de la Catedral, se procederá al recibimiento de la representación oficial de Felipe VI, Rey de España, a cargo del presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo. A continuación, se celebrará la Eucaristía y será entonces cuando se de inicio a la retransmisión de la denominada Procesión del Retorno del Santísimo Cristo al Real Santuario.

Las Fiestas del Cristo se reanudarán por la tarde de este lunes. A las 19:00 horas se celebrará una nueva eucaristía y a continuación el Santísimo Cristo volverá a recorrer las principales calles de La Laguna.

Sobre todos estos actos Televisión Canaria informará a través de sus Servicios Informativos. Asimismo, La Radio Canarias, la web rtvc.es y las redes sociales del canal autonómico darán cobertura del programa de las Fiestas del Cristo.