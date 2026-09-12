El municipio de La Laguna aprovecha íntegramente este recurso de la EDAR para el riego agrícola, zonas verdes y los propios procesos de la depuradora, reforzando su apuesta por la economía circular

San Cristóbal de La Laguna ha conseguido reutilizar el 100% del agua regenerada producida durante el mes de agosto en la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Punta del Hidalgo.

La Laguna reutiliza el 100% del agua regenerada de la EDAR de Punta del Hidalgo. Ayuntamiento de La Laguna

Este resultado permite reducir la presión sobre los recursos hídricos convencionales y consolida el modelo de economía circular impulsado por el Ayuntamiento y Teidagua en un contexto marcado por la escasez de agua.

La mayor parte del agua regenerada se destina al riego agrícola, especialmente de cultivos como plataneras y papayas, mientras que otra parte se utiliza en los propios procesos de la depuradora y para el riego de parques, jardines y otros espacios verdes municipales.

Ampliar la red de distribución

El Ayuntamiento destaca que la calidad y estabilidad de los tratamientos avanzados de la EDAR han permitido generar confianza entre los agricultores y convertir el agua regenerada en una alternativa fiable para el sector.

Además, el Consistorio y Teidagua trabajan ahora en ampliar la red de distribución para facilitar el acceso a este recurso a un mayor número de explotaciones agrícolas de la zona y mejorar las infraestructuras destinadas al riego de espacios públicos.

La iniciativa busca minimizar los vertidos y aprovechar un recurso producido localmente, avanzando hacia una gestión del agua más eficiente, resiliente y sostenible.