El municipio de La Laguna aprovecha íntegramente este recurso de la EDAR para el riego agrícola, zonas verdes y los propios procesos de la depuradora, reforzando su apuesta por la economía circular
San Cristóbal de La Laguna ha conseguido reutilizar el 100% del agua regenerada producida durante el mes de agosto en la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Punta del Hidalgo.
Este resultado permite reducir la presión sobre los recursos hídricos convencionales y consolida el modelo de economía circular impulsado por el Ayuntamiento y Teidagua en un contexto marcado por la escasez de agua.
La mayor parte del agua regenerada se destina al riego agrícola, especialmente de cultivos como plataneras y papayas, mientras que otra parte se utiliza en los propios procesos de la depuradora y para el riego de parques, jardines y otros espacios verdes municipales.
Ampliar la red de distribución
El Ayuntamiento destaca que la calidad y estabilidad de los tratamientos avanzados de la EDAR han permitido generar confianza entre los agricultores y convertir el agua regenerada en una alternativa fiable para el sector.
Además, el Consistorio y Teidagua trabajan ahora en ampliar la red de distribución para facilitar el acceso a este recurso a un mayor número de explotaciones agrícolas de la zona y mejorar las infraestructuras destinadas al riego de espacios públicos.
La iniciativa busca minimizar los vertidos y aprovechar un recurso producido localmente, avanzando hacia una gestión del agua más eficiente, resiliente y sostenible.