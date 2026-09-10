El Cabildo de Tenerife ha inaugurado este jueves la restauración de la reja del coro de la iglesia del Monasterio de Santa Catalina de Siena

Una actuación que ha permitido recuperar uno de los conjuntos artísticos más singulares que conserva este Bien de Interés Cultural. La intervención ha contado con una aportación de 70.000 euros del Cabildo de Tenerife.

La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, destacó durante el acto de inauguración, que no se presenta únicamente el resultado de una restauración, sino que «recuperamos una parte de nuestra historia y devolvemos a Tenerife una obra excepcional que durante siglos ha formado parte de uno de los espacios patrimoniales y espirituales más importantes de La Laguna».

En esa línea incidió en que, «cada pieza que conseguimos recuperar es un fragmento de nuestra memoria que salvamos para las próximas generaciones», comentó.

La rejería de los coros alto y bajo se encuentra en la iglesia del Monasterio de Santa Catalina de Siena, conjunto declarado Bien de Interés Cultural con categoría de monumento en 2013.

La documentación histórica incluida en el proyecto considera la ornamentación de la reja como una «obra de arte total» y destaca el interés del programa artístico que conserva.

El obispo agradeció el trabajo de restauración realizado por el Cabildo de Tenerife y Sor María Cleofé López y Sor Montserrat Román mostraron su satisfacción y agradecimiento por la restauración de un monasterio que «desde hace más de cuatro siglos está presente en la ciudad de La Laguna».

Interés histórico

Los trabajos se han desarrollado siguiendo criterios de conservación-restauración y con el máximo respeto a la obra original. El conjunto presenta diferentes elementos, materiales y técnicas de ejecución, así como distintas patologías, lo que ha requerido tratamientos diferenciados.

Uno de los principales valores del conjunto reside en la atribución de la ornamentación de la reja a Cristóbal Hernández Quintana, considerado una de las primeras grandes personalidades de la escuela pictórica canaria. El expediente destaca precisamente esta autoría como uno de los elementos que fundamentan el especial interés histórico y artístico de la intervención.