El Cabildo de Tenerife retoma el ‘cheque-guardería’, con ayudas de 800 euros por alumno

La nueva convocatoria de becas para el alumnado de centros de Educación Infantil de 0 a 3 años de Tenerife para este curso tiene una dotació inicial de 1,35 millones de euros

El Cabildo de Tenerife ha aprobado una nueva convocatoria de becas destinadas al alumnado de centros de Educación Infantil de 0 a 3 años de la isla para el curso 2026/2027, con una dotación inicial de 1,35 millones de euros que podrá incrementarse hasta alcanzar un máximo de dos millones de euros.

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, y el consejero de Educación, Efraín Medina, en una escuela infantil. REMITIDA / HANDOUT por CABILDO DE TENERIFE

Las ayudas tendrán una cuantía de 800 euros por alumno y están dirigidas a menores matriculados en el primer ciclo de Educación Infantil en centros autorizados, siempre que no ocupen una plaza sostenida con fondos públicos.

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, destaca que esta convocatoria forma parte del «compromiso» que se ha adquirido con las familias de Tenerife «para acompañarlas en una etapa especialmente importante, tanto desde el punto de vista educativo como económico y de conciliación».

En su opinión, «invertir en educación desde los primeros años es también apoyar a las familias y facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar, queremos que el coste que supone la escolarización de los más pequeños no constituya una barrera y que las familias sepan que el Cabildo está a su lado».

Posibilidad de ampliar hasta 2 millones de euros

La presidenta subraya, además, el esfuerzo presupuestario realizado por la corporación insular. «Partimos de una dotación de 1,35 millones de euros y hemos previsto la posibilidad de ampliarla hasta los 2 millones. Es una muestra de la prioridad que concedemos a las políticas educativas y a las medidas que tienen un impacto directo en la economía de los hogares», añade.

En este sentido, Dávila recordó que el objetivo del Cabildo durante el actual mandato es llegar a más de 6.000 familias beneficiarias.

«En las tres primeras convocatorias ya hemos superado el ecuador de esa cifra: más de 3.000 hogares con niños pequeños de nuestra isla se han beneficiado de este ‘Cheque Guardería’, en el que se han destinado en este mandato un total de 5,8 millones hasta ahora», comentó.

Por su parte, el consejero de Empleo, Educación y Juventud, Efraín Medina, explicó que se mantiene una línea de ayudas que responde a una «necesidad» real de muchas familias de Tenerife y que permite «aliviar» los gastos derivados de la escolarización durante el primer ciclo de Educación Infantil.

Medina indica que las becas permiten compensar gastos relacionados con la preinscripción, matrícula, custodia, higiene, alimentación y vestuario de uso exclusivamente escolar en el centro educativo.

«Estamos hablando de una ayuda directa de 800 euros que llega a las familias en un momento en el que cada apoyo cuenta. Nuestro objetivo es que los recursos públicos se traduzcan en oportunidades y en medidas concretas que contribuyan a mejorar la vida de las personas», afirma el consejero.

Requisitos y presentación de solicitudes

Podrán optar a estas ayudas los niños y niñas matriculados durante el curso 2026/2027 en el primer ciclo de Educación Infantil en centros autorizados por la administración educativa competente y que no ocupen una plaza sostenida con fondos públicos.

Asimismo, la renta familiar por persona correspondiente al ejercicio 2025 no podrá superar los 20.000 euros.

El plazo para solicitar las becas comenzará el primer día hábil siguiente a la publicación de las bases reguladoras y del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia y finalizará el 30 de octubre de 2026.

La convocatoria contempla tanto la presentación telemática a través de la sede electrónica del Cabildo como la presentación presencial a través de las Oficinas de Atención Ciudadana.

Los centros educativos también colaborarán en el desarrollo de la convocatoria, acreditando la matriculación, asesorando a las familias en los trámites y facilitando la información necesaria.

Adaptación de las bases

Las bases establecen que estas becas serán incompatibles con otras becas o ayudas concedidas para la misma finalidad y el mismo periodo lectivo, ya procedan de entidades públicas o privadas.

No obstante, serán compatibles con las reducciones de cuota establecidas para las escuelas infantiles municipales conforme a su normativa.

Esta adaptación se introduce tras las reuniones mantenidas con representantes de los centros de Educación Infantil y teniendo en cuenta la experiencia de la convocatoria correspondiente al curso anterior.

Efraín Medina señaló que han querido escuchar a los centros y aprovechar la experiencia acumulada para contar con unas bases claras y facilitar al máximo su aplicación.

«La colaboración de las escuelas infantiles es fundamental porque son también quienes mantienen un contacto directo y cotidiano con las familias», destacó.

La publicación de las bases reguladoras y de la convocatoria se realizará a partir del 15 de septiembre de 2026.