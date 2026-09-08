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La niebla obliga a cancelar al menos dos vuelos en Tenerife Norte

RTVC
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El Aeropuerto de Tenerife Norte está sufriendo problemas desde última hora de esta tarde por la intensa niebla baja que no permite ver a más de 400 metros y ha obligado a cancelar, al menos, dos vuelos

Durante la jornada, un total de 9 cancelaciones y 6 desvíos, debido al mal estado del tiempo y la presencia de niebla en Tenerife Norte

En las últimas horas de la tarde de este martes el Aeropuerto de Tenerife Norte se ha visto afectado por una densa niebla baja que no permitía la visibilidad más allás de 400 metros. Dos vuelos, al menos, han sido cancelados, y otros tantos han tenido dificultades a la hora de tocar tierra. Los vuelos cancelados provenían de Lanzarote y Barcelona.

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