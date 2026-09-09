El último fichaje blanquiazul ha sido presentado este miércoles, día 9 de septiembre, en la sala de prensa del Estadio Heliodoro Rodríguez López. Junto a él estuvo presente Manu Guill, director deportivo del CD Tenerife

Gerard Valentín ya viste los colores blanquiazules

El CD Tenerife presentó este miércoles, 9 de septiembre, a Gerard Valentín como nuevo jugador blanquiazul. El futbolista compareció en la sala de prensa del Estadio Heliodoro Rodríguez López acompañado por el director deportivo del club, Manu Guill, que definió al último fichaje del mercado como un jugador “muy veloz” y “muy potente”, con experiencia en la categoría y capacidad para aportar verticalidad por banda.

Gerard Valentín ya viste los colores blanquiazules

Valentín se mostró “muy contento” por regresar a la categoría y por hacerlo en Tenerife. El jugador destacó especialmente el ambiente que rodea al equipo y explicó que era algo que echaba de menos tras su etapa en Catar. También aseguró que el club le dio muchas facilidades para completar una operación que le obligó a organizar el cambio en apenas dos días.

Sobre su estado físico, el nuevo jugador blanquiazul explicó que venía entrenando con regularidad y que ya se ejercita con normalidad junto al grupo, aunque dejó en manos del entrenador la decisión sobre cuándo podrá entrar en convocatoria. El extremo también incidió en la importancia de la competencia dentro de la plantilla y señaló que llega con la intención de adaptarse a lo que le pida Álvaro Cervera y “dar la máxima versión” de sí mismo.

Gerard Valentín ya viste los colores blanquiazules

Por su parte, Manu Guill explicó que la incorporación de Gerard Valentín responde a la búsqueda de un perfil más específico para la banda derecha, capaz de llegar a línea de fondo y ofrecer nuevas alternativas al técnico. El director deportivo calificó su llegada como “la guinda” de una plantilla que considera amplia, versátil y preparada para competir en Segunda División.