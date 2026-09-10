El Ayuntamiento de Antigua pide conciencia medioambiental para que situaciones como estas no se repitan y se depositen los cuerpos de animales en los lugares habilitados para ello

Aparece una cabra muerta en un contenedor en Agua de Bueyes, Fuerteventura

El alcalde de Antigua, Juan Cabrera, solicita a la vecindad del municipio un mayor respeto ambiental, educación y responsabilidad tras la aparición de una cabra muerta en avanzado estado de descomposición, de un saco, fuera de un contenedor de basura en Agua de Bueyes.

Los vecinos de la localidad alertaron de un olor pestilente en los contenedores de basura y llamaron a la Policía Local de Antigua, que descubrió la existencia de un animal muerto en avanzado estado de descomposición. La Policía Local ha iniciado una investigación para localizar a los autores de los hechos e interponer las correspondiente denuncia.

Aparece una cabra muerta en un contenedor en Agua de Bueyes, Fuerteventura

Por ello, Cabrera pide a la vecindad que respete la normativa vigente, que se depositen los animales en el matadero, punto limpio y lugares habilitados para ello, con el fin de mejorar la convivencia y la calidad de vida de los pueblos.

“Este es un hecho aislado pero pedimos a los vecinos una mayor conciencia ambiental relacionada con los animales, y un compromiso con el territorio, reducir la contaminación y apostar por la sostenibilidad y una vida más moderna y respetuosa en los pueblos”, añade Juan Cabrera.