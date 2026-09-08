Pájara instala 52 cámaras de vigilancia vial y lectores de matrícula

La instalación de estas cámaras y lectores está planteada como una mejora en la seguridad vial en las carreteras del municipio de Pájara, en Fuerteventura

El Ayuntamiento majorero de Pájara avanza en la mejora de la seguridad en el municipio con la instalación de 52 cámaras de seguridad vial y lectores de matrícula, que estarán distribuidos en diferentes puntos estratégicos de las vías municipales.

Cámara de tráfico

El alcalde, Alejandro Jorge, ha comprobado este martes en Costa Calma, junto al concejal de Seguridad y Emergencias, Raimundo Dacosta, y al primer teniente de alcalde, Alexis Alonso, los avances de los trabajos impulsados por la Concejalía de Seguridad y Emergencias, en colaboración con el Área de Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento.

La actuación contempla tanto la instalación de los dispositivos de vigilancia vial y lectura de matrículas como la puesta en marcha de las pantallas que permitirán centralizar la información en el centro de control.

Dacosta ha señalado que «esta instalación supone un nuevo paso y en los próximos meses seguiremos anunciando otras medidas encaminadas a mejorar la seguridad en Pájara».

El primer teniente de alcalde ha destacado que «con esta actuación Pájara cuenta con nuevas herramientas para reforzar la seguridad y dar respuesta a una demanda de la población».

«Estos dispositivos serán también un apoyo importante para el trabajo que realizan la Policía Local y la Guardia Civil y, próximamente, la Policía Canaria», ha indicado.

Jorge ha señalado que «esta instalación transmite un mensaje claro a quienes llegan al municipio con intención de incumplir las normas de convivencia o cometer algún delito».

Así, ha asegurado que «los accesos y salidas contarán ahora con sistemas que permitirán disponer de información útil para las fuerzas y cuerpos de seguridad cuando sea necesario, ya que dispondrán no solo de imágenes, sino también de información de los vehículos que pueda resultar relevante para su investigación».