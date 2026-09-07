Dolores Sánchez, junto a la profesora Francisca Hernández, codirigió las primeras campañas de excavación sistemática de la Cueva de Villaverde, desarrolladas entre 1979 y 1988

El Cabildo de Fuerteventura celebrará el 23 de septiembre el acto ‘Dolores Sánchez: memoria y legado de la arqueología de Fuerteventura’, un homenaje a una de las pioneras de la investigación arqueológica en la isla. La jornada tendrá lugar a las 19.00 horas en el Museo Arqueológico de Fuerteventura e incluirá una mesa redonda sobre la Cueva de Villaverde y la recepción de documentación de sus primeras excavaciones. La documentación, que permanecía en poder de Dolores Sánchez Velázquez, será entregada por su familia al Cabildo de Fuerteventura tras su fallecimiento, con el objetivo de garantizar su conservación y estudio. El acto incluirá la firma oficial de la entrega, formalizando la incorporación de estos fondos documentales al patrimonio de la corporación insular.

El Museo Arqueológico de Fuerteventura homenajea a Dolores Sánchez, pionera de la arqueología en la isla

Acto de homenaje

El encuentro contará con la participación del director del Museo Arqueológico de Fuerteventura, Isidoro Hernández Sánchez; de la historiadora del Arte y arqueóloga Teresa Gómez Espinosa; del arqueólogo Ángel Sánchez Hortelano; de la arqueóloga Rosa López Guerrero y de Antigua Sánchez Velázquez, en representación de la familia.

Nacida en La Antigua en 1934, Dolores Sánchez Velázquez se licenció en Geografía e Historia, en la especialidad de Arqueología, por la Universidad Complutense de Madrid en 1979.

Posteriormente desarrolló buena parte de su trayectoria profesional en el Ministerio de Cultura, mientras mantenía su vinculación con la investigación arqueológica de Fuerteventura.

Junto a la profesora Francisca Hernández, codirigió las primeras campañas de excavación sistemática de la Cueva de Villaverde, desarrolladas entre 1979 y 1988.

Sus trabajos incorporaron nuevas metodologías de investigación y la colaboración de especialistas de distintas disciplinas, incluyendo las primeras dataciones radiocarbónicas realizadas sobre contextos y materiales aborígenes de la isla.

El Museo Arqueológico de Fuerteventura conserva actualmente los materiales recuperados durante aquellas campañas, cuyo proceso de inventariado ha permitido identificar 210 cajas y 3.004 bolsas de materiales arqueológicos.

Documentación fundamental

El consejero de Patrimonio Cultural, Rayco León, ha destacado que “este acto permite reconocer la trayectoria de una mujer pionera en la arqueología de Fuerteventura y, al mismo tiempo, recuperar una documentación fundamental para seguir investigando y conociendo nuestro patrimonio”.

El consejero se ha mostrado agradecido con la familia por “hacer posible que este legado pueda conservarse y estar a disposición de futuras investigaciones, pues preservar este legado es también conservar la historia de la isla”.

La mesa redonda abordará la trayectoria profesional de Dolores Sánchez y su contribución a la investigación del pasado de Fuerteventura, las primeras campañas de excavación de la Cueva de Villaverde, los resultados de aquellos trabajos y su importancia.

También permitirá conocer las investigaciones realizadas en el yacimiento desde 2018 y los materiales arqueológicos que actualmente forman parte de la colección del Museo Arqueológico.