Las Fiestas del Cristo de La Laguna incluyen la procesión cívico-militar, el recibimiento del Pendón Real, el retorno de la imagen a su Santuario

La Laguna prepara su jornada grande de las Fiestas del Cristo. Ayuntamiento de La Laguna

San Cristóbal de La Laguna se prepara para celebrar este lunes, 14 de septiembre, la jornada principal de las Fiestas del Santísimo Cristo de La Laguna 2026.

Los actos comenzarán a las 7:00 horas con los tradicionales repiques a gloria en los campanarios de los templos de la ciudad y continuarán a las 10:00 horas con la procesión cívico-militar desde las Casas Consistoriales, que trasladará el Pendón Real hasta la Catedral con la participación de autoridades civiles, militares y consulares.

Además, a las 10:45 horas tendrá lugar en la plaza de la Catedral el recibimiento de la representación oficial del Rey Felipe VI, seguido de la entrega del Bastón de plata de la Real y Venerable Esclavitud. A continuación se celebrará la eucaristía y comenzará la Procesión del Retorno del Santísimo Cristo al Real Santuario, donde permanecerá la imagen tras su estancia en la Catedral desde el pasado 9 de septiembre.

Procesión cívico-militar en directo

Por la tarde, a las 19:00 horas, se celebrará una nueva función religiosa cantada por la agrupación musical Achamán y, posteriormente, el Cristo volverá a recorrer las principales calles del casco histórico.

Además, Televisión Canaria retransmitirá en directo la procesión cívico-militar a partir de las 12:30 horas, dentro del programa ‘Ponte al día’, con la narración de Alexis Hernández y los testimonios recogidos por la reportera María Herrera.

La cobertura podrá seguirse a través de la TDT, Canarias Play, la web y el canal de YouTube de Televisión Canaria. La jornada concluirá a las 23:00 horas con los tradicionales fuegos del Risco, uno de los momentos más esperados de estas fiestas.