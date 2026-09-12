‘Ponte al Día’ estrena su sexta temporada reforzando su apuesta por la calle y la cercanía

El programa regresa este lunes en su horario habitual, de 12:00 a 14:30 horas, con Pedro Machín y Wendy Fuentes al frente y conexiones en directo desde distintos puntos del Archipiélago

‘Ponte al Día’ regresa este lunes 14 de septiembre a la parrilla de Televisión Canaria, manteniendo las señas de identidad que lo han acompañado desde su estreno: cercanía, actualidad, entretenimiento y una clara vocación de servicio público.

De izquierda a derecha, Pedro Machín, Wendy Fuentes y María Muñoz

En su sexta temporada, Pedro Machín y Wendy Fuentes vuelven a ponerse al frente del programa, que se emitirá en su horario habitual de lunes a viernes, de 12:00 a 14:30 horas. Durante sus dos horas y media de emisión, el medio ambiente, la salud, la economía y todos aquellos asuntos que afectan de manera directa a la vida cotidiana de los canarios seguirán ocupando un lugar destacado. Y María Muñoz continuará con los contenidos relacionados con la información meteorológica, la sostenibilidad y el sector primario.

Sobre esta nueva etapa Wendy Fuentes señala que el “cometido vuelve a ser fundamentalmente servir de altavoz de nuestra gente y ofrecerles toda la información de servicio público que les sea útil para entender nuestra realidad. Con un amplio abanico de espacios y contenidos pretendemos ofrecer verdad, compañía y un programa de confianza”.

Pedro Machín apunta, por su parte, que la sexta temporada de ‘Ponte al Día’ con llega con “la ilusión intacta y con los nervios propios de un primer día de colegio”. “Comenzamos con muchas ganas de volver a conectar con los canarios y de unir todos los puntos del Archipiélago a través de la actualidad, pero también, con espacio para el entretenimiento”. “En definitiva -agrega- esa es la esencia de este programa servicio público y una valiosa labor de acompañamiento a tantos canarios que nos llevan siguiendo desde hace ya casi cinco años”.

Ese contacto directo con la realidad de las islas tendrá también su reflejo en la calle que seguirá siendo uno de los grandes escenarios de ‘Ponte al Día’. Los reporteros del programa recorrerán Canarias buscando historias humanas y emotivas, dando voz a los vecinos, acercándose a la realidad del campo canario y atendiendo también las denuncias y problemas que afectan a barrios y municipios del Archipiélago.

Nuevas secciones para estar más cerca de la calle

Esta nueva edición llega también con nuevos contenidos que reforzarán el carácter cercano y participativo del magacín, como ‘La terraza’, un espacio en el que personas de diferentes edades y profesiones conversarán de manera distendida sobre esos temas que, sin ocupar necesariamente las grandes portadas, forman parte de las conversaciones cotidianas. Tendencias, fenómenos virales y asuntos que marcan la actualidad en las redes sociales servirán como punto de partida para conocer qué piensan y qué preocupa a los canarios.

La economía doméstica estará muy presente en ‘20 euros… ¿dan para mucho?’. En cada entrega, uno de los reporteros de ‘Ponte al Día’ tendrá un reto: organizar un plan, hacer una compra o incluso comer con un presupuesto máximo de 20 euros. Una forma práctica y entretenida de comprobar hasta dónde puede llegar hoy esa cantidad en un momento marcado por el aumento del coste de la vida.

El programa reforzará también su apuesta por la cercanía con ‘Este es mi barrio’, una sección que recorrerá algunos de los barrios más emblemáticos de las islas de la mano de quienes mejor los conocen: sus propios vecinos. Serán ellos quienes enseñen dónde compran, cuáles son sus lugares de encuentro y de ocio y quiénes son esas personas que todo el mundo conoce y aprecia. Un recorrido pensado para poner en valor la vida de los barrios, sus comercios, sus calles y, sobre todo, su gente.

Con estos nuevos contenidos y un importante despliegue diario por las islas, ‘Ponte al Día’ afronta su particular ‘vuelta al cole’ con el objetivo de seguir siendo una ventana abierta a la realidad de Canarias y un espacio útil, cercano y entretenido para las mañanas de Televisión Canaria.