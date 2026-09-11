La plataforma digital de Televisión Canaria ofrecerá el encuentro en directo a las 17:00 horas, también a través de RTVC.es y el canal de YouTube Deportes

Televisión Canaria ofrecerá en directo este sábado 12 de septiembre, a las 17:00 horas, el encuentro entre el CD Laguna y la UD San Fernando, correspondiente a la segunda jornada de la 3ª RFEF, a través de Canarias Play, RTVC.es y el canal de YouTube Deportes.

El partido supondrá el inicio de la temporada, después de que la primera jornada se aplazara debido a la participación de la Selección Canaria en la fase final de la Copa de las Regiones UEFA. La retransmisión contará con la narración in situ del periodista deportivo Berto Mata y será el primer partido de esta categoría que emita la cadena pública esta temporada, que reunirá a 18 equipos de cinco islas.

El encuentro se disputará en el Campo de la Universidad de La Laguna, en Tenerife, debido a que el césped del Francisco Peraza no se encuentra en condiciones para albergar el encuentro.

Las retransmisiones de la 3ª RFEF en Canarias Play forman parte de la apuesta de Televisión Canaria por el fútbol de Tercera Federación. Con el acuerdo alcanzado con la productora Arona Media Comunicación, los aficionados podrán seguir cada fin de semana y de forma gratuita los partidos de esta categoría, tanto desde navegadores web como desde dispositivos móviles y Smart TV.

Con el deporte hecho en Canarias

La nueva apuesta se presentó este viernes 11 de septiembre en ‘La mañana en juego’, el espacio deportivo del ‘Buenos Días Canarias’, conducido por Aarón Suárez. El programa se desplazó hasta el Campo de la Universidad de La Laguna, donde este sábado tendrá lugar el estreno con el encuentro entre el CD Laguna y la UD San Fernando.

En la presentación, Fátima Febles, jefa de Deportes de Televisión Canaria, señaló que el acuerdo es “un ejemplo más de la clara apuesta de la cadena por el deporte hecho en Canarias”.

“Ya sabemos el seguimiento que tiene el deporte del balón en nuestras islas y, por supuesto —añadió—, Televisión Canaria tenía que hacer este esfuerzo para poder acercarlo a quien no puede estar y también a quien quiera poder ver a sus equipos en otros campos, para tener esa posibilidad”. Destacó además que “es una oportunidad de ver el talento canario, esos jóvenes que comienzan; hay mucho nivel y lo vamos a contar”.

Durante el programa se avanzaron las próximas citas: la próxima semana, el encuentro entre el San Bartolomé y el Estrella, en Lanzarote, y, en la cuarta jornada, el enfrentamiento entre el Real Unión y el Panadería Pulido San Mateo, en Santa Cruz de Tenerife.

Con esta iniciativa, RTVC reafirma su compromiso con el fútbol regional, acercando a los aficionados una competición que representa el primer paso hacia el fútbol profesional para muchos jugadores canarios.