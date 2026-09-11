‘El Alpende’ tenderá un puente de solidaridad entre Ceuta y Nepal

El espacio sobre multiculturalidad de La Radio Canaria abordará este sábado a las 06:00 horas la labor de dos ONGs, ‘Luna Blanca’, en Ceuta, y ‘Educanepal’, en la región devastada por las riadas en el país del Himalaya

La situación en Nepal tras las recientes riadas será uno de los argumentos de ‘El Alpende‘ de este próximo sábado que dará cuenta de la labor que realiza sobre el terreno la ONG Educanepal, puesta en pie por el el activista canario José María Díaz. El programa también nos acercará a la realidad a pie de calle en Ceuta a través de la ONG Luna Blanca que lleva cuarenta años trabajando en la ciudad frontera española.

Contenidos del programa ‘El Alpende’ de La Radio Canaria este sábado 12 de septiembre de 2026. Imagen generada por IA

Testimonios directos que ofrecerá ‘El Alpende’ en un recorrido documentado por dos realidades distanciadas geográficamente y marcadas ambas por la vulnerabilidad, aunque también por la acción directa de la solidaridad. «El compromiso con la dignidad humana, con la empatía y con la veracidad siguen siendo el eje central del programa, por eso damos voz directa a quienes están sobre el terreno», recalca Leny González, directora y conductora del programa.

A pie de calle

La entrega de este sábado arrancará con una entrevista a Halima Hamed, educadora social y coordinadora de la ONG Luna Blanca en Ceuta. Con cuatro décadas de trayectoria dedicadas al apoyo de colectivos en riesgo de exclusión en esta ciudad fronteriza española, la ONG se encuentra hoy en primera línea asistencial.

Halima Hamed, educadora social y coordinadora de la ONG Luna Blanca en Ceuta

Durante la conversación, Hamed detallará cómo afrontan la llegada de perfiles, cada vez más vulnerables, entre los que destacan familias completas, bebés y un número creciente de menores no acompañados, y analizará el impacto de los discursos de odio en la convivencia multicultural de la zona. «La portavoz de Luna Blanca desmentirá con rotundidad las falsas informaciones y los bulos difundidos en redes sociales sobre la supuesta entrega de material tecnológico, reafirmando que la labor de la ONG se centra de forma transparente y auditada en cubrir necesidades básicas como alimentación y abrigo», avanza González..

José María Díaz, fundador de la ONG Educanepal

En un segundo tramo de esta entrega, ‘El Alpende’ trasladará el micrófono de La Radio Canaria hacia el Himalaya para conversar con el activista canario José María Díaz, fundador de la ONG Educanepal. Tras vivir de cerca los momentos previos al desastre, Díaz relatará la magnitud de los daños causados por las destructivas riadas e inundaciones que han dejado cientos de fallecidos y miles de desplazados en la región. El fundador de la ONG explicará las acciones de auxilio inmediato impulsadas desde el Archipiélago, el trabajo con las comunidades rurales más aisladas, con especial atención a la infancia y a la comunidad dalit, así como la importancia de la reconstrucción educativa a largo plazo. ‘El Alpende’ facilitará, además, los canales oficiales para encauzar la ayuda económica ciudadana.

El programa sobre Derechos Humanos e interculturalidad continúa su andadura en La Radio Canaria