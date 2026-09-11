RTVC vuelve a convertirse en laboratorio de formación para profesionales de Cabo Verde

El administrador general, César Toledo, destaca que el acuerdo de la Radio Televisión Canaria y su homóloga caboverdiana “es una fuente de conocimiento en las dos direcciones»

Tres profesionales de la Radio Televisión Pública de Cabo Verde se encuentran estos días en Canarias para ampliar sus conocimientos audiovisuales en Radio Televisión Canaria. Lo hacen gracias al Programa Internacional de Formación de Formadores y Capacitación para África que financia la Dirección General de Relaciones con África a través del Instituto Tecnológico de Canarias.

De izquierda a derecha, Ilson Francisco Dos Reis, Verónica Arvelo, Nilton Batista, Carlos Benito Andrade, César Toledo y Luis Padilla.

Carlos Benino Delgado Silva, operador de Iluminación; Ilson Francisco Dos Reis Tavares Andrade, operador de Sonido; y Nilton Batista Goncalves Freire Andrade, técnico Multimedia, llegaron el pasado domingo a Gran Canaria para participar en una estancia formativa que se prolongará hasta el 19 de septiembre.

Este viernes 11 de septiembre, tras sus primeros cinco días de formación, los tres profesionales han recibido la bienvenida oficial de Radio Televisión Canaria. El encuentro ha contado con la participación del administrador general de RTVC, César Toledo; el director general de Relaciones con África, Luis Padilla; y la técnica de la Dirección General de Relaciones con África, Verónica Arvelo. Toledo y Padilla, junto a los profesionales caboverdianos, han hecho balance de estos primeros días y han abordado los objetivos de una iniciativa que alcanza ya su séptima edición.

Tras dar la bienvenida a los profesionales caboverdianos y expresar su agradecimiento a la Dirección General de Relaciones con África y al Instituto Tecnológico de Canarias por su colaboración, César Toledo subrayó el buen resultado de la experiencia. «Vemos a nuestros compañeros de Cabo Verde totalmente integrados con nuestros equipos y estoy convencido de que va a ser una formación muy fructífera tanto para Cabo Verde como para Canarias». Según apuntó, «esta iniciativa es una fuente de conocimiento en las dos direcciones«.

En opinión de Luis Padilla, la iniciativa «sirve, primero, para ver la realidad allí y ver en qué se puede construir y, después, aplicar una formación que sea útil para ellos. En este caso, continúa, «en Sonido, en Iluminación, en la parte Digital, que coincide con una revolución que se está viviendo en Televisión Canaria y que les está sirviendo a ellos para absorber y empaparse de los conocimientos al nivel más alto que tenemos ahora mismo aquí en Canarias.»

«Una experiencia muy productiva»

Por su parte, los profesionales de la Radio Televisión Pública de Cabo Verde se han mostrado entusiasmados con la oportunidad que se les está ofreciendo. «Está siendo una experiencia muy productiva, estoy haciendo con el equipo de redes sociales reportajes para Instagram, Facebook y otras, y estoy aprendiendo mucho», comenta Nilton Batista.

En parecidos términos se pronuncia Ilson Francisco Dos Reis. «Es una experiencia agradable, una cosa que no me imaginada, una buena experiencia con la que estoy encantado«, expresa. Por último, Carlos Benito Andrade manifiesta que esta formación en Canarias está siendo «una oportunidad de ver la renovación de mis estudios, lo que me va a permitir llevar nuevos conocimientos a Cabo Verde».



Ilson Francisco Dos Reis, técnico de Sonido. Carlos Benito Andrade, iluminador. Nilton Batista, técnico Multimedia.

Siete ediciones compartiendo conocimientos

Esta experiencia formativa surge del acuerdo que suscribieron ambos medios públicos en 2020. Desde entonces, profesionales de diferentes perfiles han participado en acciones destinadas a compartir conocimientos, herramientas y experiencias entre las plantillas de las dos radiotelevisiones.

Durante estas dos semanas, los tres profesionales reciben formación práctica en Iluminación, técnica de Sonido en radio y Periodismo y contenidos digitales, tutorizados por trabajadores de RTVC especializados en estas áreas. Desde el lunes se han incorporado al día a día de los distintos equipos para conocer sobre el terreno sus procesos, herramientas y dinámicas de trabajo.

En la edición anterior, celebrada en 2025, la formación estuvo dirigida a profesionales de redacción, realización y cámaras y se centró en programas de edición de vídeo, además de abordar cuestiones básicas relacionadas con la información con perspectiva de género.

El programa forma parte de una colaboración que va más allá de la propia capacitación profesional y que ha permitido reforzar los vínculos entre ambos archipiélagos macaronésicos y tejer redes de trabajo conjuntas que se han ido volviendo cada vez más sólidas.

Esta cooperación ha dado lugar también a otros acuerdos entre ambos medios públicos, entre ellos el que permite que la señal de Televisión Canaria llegue al archipiélago caboverdiano, reforzando el intercambio audiovisual y cultural entre los dos territorios.