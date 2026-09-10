Este viernes, 11 de septiembre, la Aldea de San Nicolás de Tolentino celebra el Día del Charco, uno de los actos más multitudinarios de sus fiestas

Charco de La Aldea de San Nicolás minutos antes de empezar la pesca de la lisa el año pasado.

La Aldea de San Nicolás, en Gran Canaria, se prepara ya para uno de los acontecimientos más multitudinarios de sus fiestas; el Día del Charco.

La Fiesta del Charco celebra la técnica ancestral de pesca por narcotización, conocida localmente como embarbascar, que se realizaba en la histórica charca La Marciega. En tiempos antiguos, esta técnica consistía en la utilización de sustancias naturales para aturdir a los peces, facilitando así su captura. Hoy en día, la fiesta convierte esta práctica ancestral en una celebración cultural, destacando el valioso legado y las costumbres del antiguo pueblo canario. Cada año, miles de personas se lanzan al charco para pescar lisas únicamente con las manos.

La pesca de la lisa

La pesca de la lisa tendrá lugar a partir de las 17:00 horas, momento en el que el alcalde de La Aldea de San Nicolás lanzará el tradicional volador que marcará el inicio de la pesca. A partir de esa señal, las personas participantes se lanzarán al Charco para intentar capturar las lisas con las manos, pudiendo utilizar también los tradicionales cestos y guelderas.

La pesca de la lisa constituye uno de los elementos más singulares de las Fiestas del Charco y mantiene viva la memoria de una antigua técnica de pesca conocida como embarbascada. Esta práctica consistía en utilizar determinadas sustancias vegetales, obtenidas de plantas como el cardón o la tabaiba, para provocar un efecto sedante en los peces y facilitar su captura. Aunque aquella técnica desapareció con el paso del tiempo, la tradición quedó incorporada a las fiestas patronales de La Aldea, convirtiéndose en una celebración popular que ha llegado hasta nuestros días y que forma parte de la identidad cultural del municipio.

La participación en la pesca de la lisa es libre y no requiere inscripción previa, por lo que puede participar cualquier persona, con independencia de su edad o procedencia. De acuerdo con la tradición y con las normas establecidas para la celebración, quienes participen deberán situarse alrededor del Charco y permanecer fuera del agua hasta que se produzca la señal de inicio. Asimismo, deberán acudir con ropa de uso normal, sin trajes típicos ni vestimentas de otras épocas, y respetar en todo momento las indicaciones establecidas por la organización.

Concurso

El concurso se desarrollará entre las 17:00 y las 18:00 horas. Una vez realizada la captura, las personas participantes deberán dirigirse al punto habilitado junto a la Escultura de La Pesa, en la entrada del Parque Rubén Díaz, donde se encontrará el jurado y se procederá al pesaje y medición de las piezas. Al finalizar la actividad, el jurado dará a conocer las personas ganadoras de los dos premios establecidos para esta edición: un premio de 100 euros para la pieza de mayor tamaño y otro de 200 euros para quien consiga capturar el mayor número de piezas.

Horarios y celebraciones:

+Viernes, 11 de septiembre de 2026

**10:00 horas. Concentración en la plaza de La Alameda para salir de caminata al Charco.

**12:00 horas. Desde El Puente, la Banda de Agaete animará el baile que acabará en el muelle

**14:00 horas. Comienza el Encuentro de Parrandas con la participación de la Parranda Alisios y la Parranda La Polvajera.

**17:00 hora. Acto principal de la pesca de la lisa.

**21:00 horas. Gala en la plaza Nuevo Proyecto de Desarrollo Comunitario, en la que actuarán el humorista Saúl Romero y Los Gofiones.

En directo en Televisión Canaria

Televisión Canaria emitirá en directo la Fiesta del Charco, en La Aldea de San Nicolás, este viernes 11 de septiembre, a partir de las 15:30 horas. El evento podrá seguirse por la señal TDT de Televisión Canaria, la plataforma Canarias Play, la web rtvc.es y el canal de Youtube del canal autonómico.

Además de la retransmisión del acto de la pesca de la lisa, Radio Televisión Canaria tiene previsto un amplio despliegue para dar cobertura a la Fiesta del Charco durante la jornada de este viernes 11. Los Servicios Informativos de Televisión Canaria darán información puntual de todos los actos.