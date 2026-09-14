La policía judicial investiga el caso y, de momento, se descarta la violencia como causa de la muerte

Panorámica de una de las celebraciones de las fiestas de la Virgen de los Dolores en Mancha Blanca, en Lanzarote. Imagen: RTVC.

El Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote ha confirmado el hallazgo del cadáver de un joven de 24 años en Mancha Blanca, en Lanzarote. En concreto, el cuerpo sin vida fue localizado, la tarde del pasado domingo, en la trasera del escenario que acoge las celebraciones de las fiestas de la Virgen de los Dolores.

La policía judicial está investigando el caso y visionando las cámaras de seguridad de la zona y de momento, se descarta la violencia en este caso. Familias y amigos están recibiendo ayuda psicológica por parte de los servicios de emergencia.