Edadismo, caimanes e Informe PISA en ‘Roscas y Cotufas’

El magacín vespertino de La Radio Canaria, de 15:00 horas a 19:30 horas, de lunes a viernes, hablará de la Memoria artística travestí de Las Palmas de Gran Canaria

Nueva semana cargada de contenidos de actualidad en el programa vespertino de La Radio Canaria que dirige y presenta Kiko Barroso, y que esta tarde de lunes trae a primera línea proyectos que trabajan en pro de la Solidaridad. «Hoy recibiremos a Sonja Arup, fundadora y presidenta de ‘StarUp Corazón Solidario’ para hablar de la iniciativa solidaria ‘Pedaleando hacia el futuro’ cuya recaudación estará destinada a Gambia, en concreto a proyectos educativos, movimientos sociales y a profesionales en el país africano», avanza el director y conductor del programa Kiko Barroso.

Pasarán por los micrófonos de este magacín un buen plantel de invitados en la sección ‘Gente Luminosa’, entre otros, Enrique Rodríguez Grau-Bassas, veterinario, Alicia Rodríguez, actriz, y el pediatra Luis Peña. En la sección semanal El Gabinete de alcaldía los ediles protagonistas serán el alcalde de Valsequillo, en Gran Canaria, y el de Valle Gran Rey, en La Gomera.

Edadismo y caimanes

‘Roscas y Cotufas’ recibirá en la sección ‘QSL Canarias‘ a Vânia de la Fuente-Nuez, conocedora de uno de los estigmas sociales que más operan y de los que menos se habla, el edadismo. Y la memoria colectiva tendrá su tiempo de la mano del proyecto ‘Viejas Glorias’ que recupera la memoria artística travestí en Las Palmas de Gran Canaria.

Durante la semana, el magacín irá desgranado asuntos que la premura de la actualidad deja anunciados y que el magacín recoge para profundizar con voces autorizadas, así, por ejemplo, el auge de las marcas blancas que será tena de análisis en ‘Rosacas y Cotufas’, o el hallazgo y captura de un caimán en plena calle en el barrio de La Isleta, en Gran Canaria, que dará pie a abordar el asunto de la tenencia y tráfico de animales exóticos con especialistas del SEPRONA y profesionales veterinarios/as.

Informe PISA

‘Roscas y Cotufas, en este línea de ahondar en los titulares, no deja pasar por alto el asunto que ha marcado este comienzo de curso y que no es otro que el reciente Informe PISA cuyos resultados, sobre competencias adquiridas por los estudiantes de 15 y 16 años de noventa países en materias como Matemáticas, Lectura y Lengua, arrojan los «peores resultados de su historia» para el alumnado de España. «Hablaremos de este asunto tan preocupante y lo haremos con quienes mejor conocen la realidad en las aulas, los docentes», avanza Kiko Barroso.

El alumnado español de 15 y 16 años obtiene los «peores resultados» en Matemáticas, Lengua y Lectura desde que participa en esta evaluación internacional

Los ensayos preparativos de la zarzuela ‘La tabernera del Puerto’, que subirá el telón en breve en la capital grancanaria, serán uno de los broches culturales de esta semana en ‘Roscas y Cotufas’

En La Radio Canaria ‘Roscas y Cotufas’ acerca la actualidad de las Islas a pie de calle, con las voces de vecinos y vecinas que, con sus vivencias, sus preocupaciones y demandas, dan forma a la realidad social del Archipiélago.