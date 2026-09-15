‘La Buchaca’ conecta Canarias y Baleares con ‘Entre Islas’

El programa de La Radio Canaria, martes a las 21:05 horas, conversa con las creadoras de un ‘podcast’ que conecta a emprendedores/as de ambos Archipiélagos

Canarias y Baleares están separadas por más de dos mil kilómetros pero comparten muchas más realidades de las que habitualmente imaginamos. ‘La Buchaca’, el programa sobre economía de La Radio Canaria que dirige y presenta Carlos Guillermo Domínguez se ocupará este martes a las 21:05 horas de un ‘podcast’ que habla de oportunidades y dificultades para levantar proyectos desde las Islas.

«Sí, y tiene un título sugerente, ‘Entre Islas’, que surge de la iniciativa de tres jóvenes profesionales de la Comunicación, Dácil, Andrea y Celia, que residen en Mallorca. Hablaremos con ellas sobre emprendimiento, talento, oportunidades y también de dificultades para levantar un proyecto desde las Islas», avanza el director de ‘La Buchaca’, Carlos Guillermo Domínguez.

(de izquierda a derecha) Dácil Medina, Andrea Lamata y Celia Lamata, autoras de ‘Entre Islas’, un ‘podcast’ que conecta a emprendedoras/es de Canarias y Baleares

Insularidad, dependencia del turismo, dificultades de movilidad, acceso a determinados mercados o buscar oportunidades profesionales fuera de las Isla son algunos de los asuntos comunes a ambos territorios. «La idea nació de una conversación entre las tres amigas y de preguntarse cómo es que si Canarias y Baleares comparten los retos derivados de vivir en territorios insulares ¿Por qué ambos Archipiélagos se miran tan poco entre sí?», explica Domínguez.

Emprender en la Isla

Durante la entrevista, las tres creadoras de ‘Entre Islas’ explicarán cómo resultó poner en marcha este ‘podcast’ y les servirá como ejemplo de lo que supone el emprendimiento desde territorios insulares y las dificultades que pueden encontrar quienes deciden desarrollar un proyecto desde Canarias o desde Baleares. «Acceder a financiación, captación y retención de talento, conexiones profesionales, movilidad o posibilidades de llegar a mercados situados fuera de las islas, son dificultades que comparten ambos territorios, y sobre cómo solventarlos para seguir adelante hablaremos con estas emprendedoras», continúa el director de ‘La Buchaca’.

Carlos Guillermo Domínguez, dirige y presenta ‘La Buchaca’ en La Radio Canaria

El ‘podcast’ pone sobre la mesa las dificultades derivadas de la insularidad pero también subraya las oportunidades. Sus creadoras defienden que «vivir y emprender desde un territorio insular no tiene por qué convertirse necesariamente en una limitación» y, por esto, una de las premisas de ‘Entre Islas’ es divulgar historias de éxito que han conseguido desarrollar proyectos con capacidad para crecer más allá de sus respectivas Islas.

¿Marcharse para crecer?

La conversación en ‘La Buchaca’ abordará también una realidad conocida por muchos jóvenes canarios y baleares como es la sensación de que para estudiar determinadas carreras o crecer profesionalmente es necesario trasladarse a Madrid, Barcelona u otros grandes centros económicos. «¿El verdadero problema es que el talento salga de las islas o que después no encuentre suficientes oportunidades para regresar? o ¿qué deberían ofrecer Canarias y Baleares para retener y recuperar a esos profesionales? ¿Puede la tecnología reducir algunas de las desventajas históricas de la insularidad?», advierte Carlos Guillermo Domínguez.

Logo del ‘podcast’ puesto en marcha por tres jóvenes para comparti aspectos derivados de la insularidad desde la experiencia de Canarias y Baleares

Dácil Medina, Andrea Lamata y Celia Lamata explicarán su propia experiencia en ‘La Buchaca’ e insistirán en la idea de que este ‘podcast’ quiere construir un espacio común entre Canarias y Baleares que sueñan con que llegue a convertirse en algo semejante a un punto de encuentro entre profesionales, emprendedores e iniciativas de ambos territorios.

‘La Buchaca’ continúa su recorrido en La Radio Canaria apostando por información sobre economía al alcance de todos.