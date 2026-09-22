Ocho caras conocidas de Televisión Canaria se ponen a prueba en ‘Batalla de cerebros’

El concurso reunirá este miércoles a las 22:30 horas a profesionales de la cadena autonómica en un especial de carácter solidario

Televisión Canaria estrena este miércoles 23 de septiembre, a las 22:30 horas, un episodio especial del concurso ‘Batalla de cerebros‘ que servirá como punto de partida para su segunda temporada. Conducido por José Croissier, el programa contará en esta ocasión con la participación de conocidos presentadores y colaboradores de la cadena autonómica, quienes competirán en plató para demostrar sus conocimientos y destinar el premio económico a una causa benéfica.

La entrega reunirá en la pasarela dinámica del formato a la periodista de los Servicios Informativos y presentadora de formatos como ‘Madre’ o ‘El Club’, Alicia Suárez;al actor cómico de ‘En otra clave’, Matías Alonso; a los presentadores de ‘Hit List’, Iván Torres y Thania Gil; a los humoristas Omayra Cazorla, Kike Pérez y Darío López; y a una de las conductoras del espacio gastronómico ‘Como en casa’, Catha González. Los participantes se medirán en rondas de preguntas de respuesta rápida donde la precisión y la estrategia resultarán determinantes para alcanzar las posiciones más altas del marcador.

A la izquierda, los ocho concursantes en pleno desarrollo del juego. A la izquierda, el actor cómico de ‘En otra clave’, Matías Alonso.

Un reto cultural con fin solidario

El dinero recaudado por el ganador o ganadora de la noche se donará íntegramente a una ONG de Canarias elegida por el propio concursante. De este modo, el programa de Televisión Canaria contribuye a visibilizar y respaldar la labor fundamental que desarrolla el tejido asociativo y social en las Islas.

Con esta emisión especial, ‘Batalla de cerebros’ da el pistoletazo de salida a su segunda edición en el horario nocturno de Televisión Canaria. El concurso, adaptación del formato británico The Tournament, pone a prueba la cultura general, la agilidad mental y la visión táctica de los concursantes mediante eliminatorias directas hasta dar con el participante que logre alzarse con el triunfo final.