La ficción 100 % canaria promete grandes dosis de humor y situaciones inesperadas

Televisión Canaria estrena este viernes «El Ambulatorio», una nueva comedia de 50 episodios. Esta ficción 100 % canaria narra el divertido día a día de un peculiar centro médico. Los espectadores ya pueden disfrutar del primer capítulo a través de la plataforma Canarias Play.

Informa: Redacción Informativos RTVC

Esta nueva producción llega para combatir el aburrimiento de los espectadores. Además, la cadena autonómica apuesta por el humor con un formato muy cercano. Por lo tanto, el público desconectará de sus problemas diarios rápidamente.

Un centro médico muy diferente

David Sainz dirige esta novedosa apuesta audiovisual. Asimismo, el director asegura que la serie mezcla el costumbrismo canario con otros géneros muy entretenidos.

Por su parte, la actriz Carmen Ruíz garantiza que veremos una comedia divertidísima. También afirma que la gente olvidará sus preocupaciones cotidianas frente al televisor.

Mientras tanto, Víctor Hubara y Kike Pérez completan el gran reparto. Ellos prometen una ficción loca y absurda que nunca hemos visto por aquí.

Todo el contenido en Canarias Play

La audiencia tiene una cita en televisión este mismo viernes. Sin embargo, los más impacientes ya pueden adelantarse al gran estreno televisivo.

La plataforma Canarias Play ofrece el primer episodio desde hoy. Para ello, los usuarios solo tienen que descargar la aplicación en sus respectivos dispositivos.

Además, esta herramienta digital funciona en móviles, tabletas y televisores inteligentes. De esta forma, el público accederá a documentales, informativos y series altamente adictivas.