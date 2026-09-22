‘El Análisis Internacional’ reflexiona sobre las relaciones entre España y Marruecos

El magacín de La Radio Canaria, jueves a las 18:05 horas, abordará también la reclamación de Marruecos sobre las aguas canarias

‘El Análisis Internacional‘ de La Radio Canaria aborda este jueves, a las 18:05 horas, las relaciones entre España y Marruecos y el momento de máxima tensión por el que atraviesan tras la crisis migratoria del pasado mes de julio, y aún no resuelta, que arrojó a las costas de Ceuta más de 70 mil personas, entre ellas miles de menores solos y familias con hijos, llegadas a nado desde la costa marroquí.

El director y conductor del programa, Javier Granados, entrevistará a investigadores especialistas en la política exterior del Reino alauita y de la realidad sociopolítica en las dos ciudades autónomas españolas, Ceuta y Melilla.

Un grupo de inmigrantes en la playa junto al paso fronterizo del Tarajal, en Ceuta, durante su intento de acceder desde Marruecos hacia Ceuta el pasado mes de julio. EFE/ Reduan Dris

Con Carlos Echeverría, director del Observatorio de Ceuta y Melilla y profesor de Relaciones Internacionales en la UNED, la conversación versará acerca de si Marruecos tiene justificación histórica para reclamar la soberanía de Ceuta y Melilla. “Y sobre todo explicar si el concepto de continuidad geográfica es recogido por el Derecho Internacional”, matiza Javier Granados.

El gran Marruecos

La conversación con Echevarría abordará otras reivindicaciones territoriales de Marruecos, en particular las que hacen referencia a Argelia y al futuro económico de las ciudades españolas de Ceuta y Melilla. “Sí, en realidad solo hay que repasar la historia, sin ir muy atrás, y comprobar que son pretensiones de una política expansionista que constituye el gran Marruecos que sueña Rabat”, concluye Granados.

Javier Granados dirige y presenta ‘El Análisis Internacional’ en La Radio Canaria

‘El Análisis Internacional’ dedicará un tramo del programa a intentar dilucidar si la situación actual en Ceuta, unida a las presiones políticas internas en España, permiten barruntar que podría derivar en un conflicto España-Marruecos.

Aguas canarias

¿Estamos en conflicto con este país? ¿Lo que ocurre en Ceuta es equiparable a la llamada ‘zona gris’ que desarrolla Rusia sobre Europa del Este?, y, en relación con el Archipiélago, ¿tienen España y la Unión Europea herramientas para presionar a Marruecos y que desista en su presión sobre las ciudades autónomas españolas o sobre las aguas más próximas a Canarias? Son algunas de las cuestiones que Javier Granados planteará a la segunda invitada en esta entrega de ‘El Análisis Internacional’, Irene Fernández, investigadora en la Universidad de Exeter, (Reino Unido), sobre política exterior de Marruecos.