‘Con Cúrcuma’ traerá recetas y productos canarios para afrontar la canícula veraniega

El programa gastronómico de La Radio Canaria, miércoles a las 18:05 horas, hablará de pulpo, tapas de chochos, batatas y vinos canarios como productos indispensables en el verano de las Islas

‘Con Cúrcuma‘, gastronómico de La Radio Canaria, traerá este miércoles a las 18:05 horas y en redifusión el domingo a las 12:00 horas, un programa cargado de referencias a recetas y productos tradicionales en el verano de Canarias.

La primera conversación será en el restaurante ‘Lambra’, en Costa Teguise, Lanzarote, donde dos jóvenes cocineros han emprendido una interesante andadura. «Fernando Guadalupe y Adrián Brusel pondrán sobre la mesa su concepto, afinado y respetuoso, respecto de cómo utilizar un producto local como el pulpo y también una atractiva versión de los fideos costeros lanzaroteños», avanza Francisco Belín, director y conductor del programa.

Receta de fideos costeros lanzaroteños, restaurante ‘Lambra’, Costa Teguise, (Lanzarote)

El enólogo tinerfeño Roberto Santana, del grupo Grupo ‘Envínate’, ofrecerá sus impresiones sobre el reciente ‘Island Wines Summit’, cumbre vitícola sobre vinos procedentes de islas del planeta, a la que acudió como ponente. «Santana, hablará de la importancia del proceso de embotellado y de las fortalezas de los vinos canarios, y dará algunas claves de consumo durante esta época veraniega», apostilla Belín.

Roberto Santana, enólogo

Producto de cercanías

Rigoberto Almeida, chef cubano-majorero del restaurante ‘El Pellizco’, en Costa Calma, Fuerteventura, detallará las novedades de su menú degustación pensado para estos meses de calor, además de avanzar algunos contenidos de la experiencia a ‘cuatro manos’ que protagonizará este próximo sábado 11 de julio junto a Víctor Suárez, jefe de cocina de ‘Haydeé’, poseedor de una estrella Michelín y un sol Repsol. «Ambos chef pondrán sobre los fogones sus conceptos culinarios que, aunque diversos, coinciden en utilizar siempre materia prima de cercanía», puntualiza Belín.

Francisco Belín dirige y presenta ‘Con Cúrcuma’ en La Radio Canaria

El periodista gastronómico José Luis Reina ofrecerá sus flexiones sobre lo más relevante de los últimos meses en lo concerniente a hostelería y repasará sus publicaciones y colaboraciones en varios medios. Roberto León, de la directiva de la ‘Asociación de Barmans’ de Tenerife, (ABT), y también de la Federación Nacional de las especialidades, expondrá los grandes logros conseguidos en los últimos tiempos por los profesionales de Canarias y, además, enumerará las tendencias que se han ido perfilando como, por ejemplo, la coctelería sin alcohol o de baja graduación.

Crece el consumo de cócteles sin alcohol o de baja graduación, según la Federación nacional de Barmans en España

Tapa de chochos

Sergio Lojendio, periodista de cabecera de ‘Con Cúrcuma’ y habitual buceador en aspectos históricos de la mesa y la gastronomía canarias, dedicará en esta entrega el protagonismo a los chochos. Este encurtido, que desde décadas acompañaba siempre los aperitivos y eventos en las Islas, ha caído en desuso en las últimas décadas y eso pese a tratarse de un superalimento, es decir, producto de alto contenido en nutrientes esenciales como vitaminas, minerales, antioxidantes y ácidos grasos saludables.

El chocho está calificado como superalimento por sus nutrientes esenciales

Cultivos históricos

Jesús Camacho, chef de ‘Donaire’, -una estrella Michelín y un sol Repsol-, hablará de su trabajo con cultivos históricos y cómo trasladar sus propiedades a los platos de su restaurante en el sur de Tenerife. En esta línea, la Red Canaria de Semillas colabora con el establecimiento del Hotel tinerfeño ‘GF Victoria‘ ensayando nuevas recetas con productos icónicos como la cebolla de Guayonje, la papa borralla o la batata amarilla.

Jesús Camacho, (derecha), chef del restaurante Donaire, en Tenerife, investiga con cultivos tradicionales en busca de nuevos sabores

Como cierre del programa, la charla entre Javier Galván, ex directivo de la Familia Torres en Canarias, y Francisco Belín, director y conductor de ‘Con Cúrcuma’, tendrá un recuerdo para Vicente Peñalver y la etapa en que estuvo al frente de esta marca familiar de vinos y brandy de alcance internacional.

«Será nuestro particular homenaje desde ‘Con Cúrcuma’ a una de las figuras fundamentales en la evolución de la gastronomía del Archipiélago, tal y como la conocemos hoy», señala Francisco Belín.

En la sección ‘Entrevista Vintage’ el testimonio recuperado será el de Guacimara Correa, de ‘KomeLocal’, en La Laguna, Tenerife, y sus productos gourmet procedentes directamente de agricultoras/es de las Islas.

‘Con Cúrcuma’ continúa en verano su itinerario por los eventos y lugares destacados de la gastronomía en Canarias