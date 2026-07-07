‘Macaronesia. Islas Felices’ continúa su recorrido veraniego por el Atlántico

Televisión Canaria emite este jueves 9 de julio, a las 22:30 horas, el segundo de los tres episodios especiales del verano, con nuevas historias desde Cabo Verde, Madeira y Canarias

Televisión Canaria continúa invitando a los espectadores a descubrir los paisajes y la cultura de los archipiélagos atlánticos con una nueva entrega de ‘Macaronesia. Islas Felices‘. El programa emitirá este jueves 9 de julio, a las 22:30 horas, el segundo de los tres episodios veraniegos, en un nuevo viaje para descubrir la riqueza natural, histórica y cultural de la Macaronesia y los vínculos que unen a sus archipiélagos.

Canarias, Azores, Madeira y Cabo Verde comparten un mismo océano, pero conservan una identidad propia. A lo largo del recorrido, el programa pone en valor aquello que une a estos territorios, sin perder de vista lo que hace única a cada una de sus islas.

Nuevas paradas en el corazón de la Macaronesia

En esta nueva entrega, Víctor Brito viajará hasta la isla de Santiago, en Cabo Verde, para adentrarse en su cultura y tradiciones. Visitará el pueblo costero de Tarrafal, recorrerá sus verdes plataneras, se perderá entre los puestos de su mercado tradicional y conocerá una de las grandes presas de la isla.

Por su parte, Cristian Tziouras descubrirá algunos de los rincones más emblemáticos de Madeira. El recorrido comenzará en el pintoresco pueblo pesquero de Câmara de Lobos, continuará con una velada de gastronomía tradicional acompañada de música fado y culminará con una expedición en barco hasta las remotas y protegidas Islas Desertas, uno de los espacios naturales más singulares del archipiélago portugués.

Mientras, Yasmina Segarra continúa su viaje por las historias y las tradiciones de Canarias. En esta ocasión visitará una de las grandes presas de La Gomera y conocerá en Fuerteventura a un artista canario que mostrará cómo el paisaje insular inspira su obra.

Con estos nuevos episodios veraniegos, ‘Macaronesia. Islas Felices’ vuelve a tender puentes entre los territorios del Atlántico, acercando a los espectadores la diversidad de sus paisajes, su patrimonio y las historias de quienes los habitan.