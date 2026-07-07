El programa analiza este jueves, a las 22:30 horas, el futuro del monumento a Franco de Santa Cruz de Tenerife y las causas judiciales vinculadas al Gobierno de España

‘La Retranca‘ analizará este jueves 9 de julio, a partir de las 22:30 horas, el debate sobre los vestigios franquistas que permanecen en Canarias y cuya retirada está contemplada en la Ley de Memoria Democrática. El programa, presentado por Mayer Trujillo y Marta Rodríguez, abordará además la actualidad política y judicial relacionada con el PSOE y el Gobierno de España, sin perder de vista la evolución de la situación en Venezuela.

Tras el reciente intercambio de declaraciones entre el alcalde de Santa Cruz de Tenerife y el ministro de Política Territorial a propósito del conocido monumento a Franco, el espacio pondrá el foco en el futuro de esta escultura y en las posibles consecuencias jurídicas derivadas del cumplimiento de la orden ministerial. El análisis se ampliará a otros vestigios franquistas que aún permanecen en distintos puntos del archipiélago.

Para ello, el programa contará con representantes de asociaciones de memoria histórica, defensores de la permanencia del monumento y voces de las administraciones implicadas, con el objetivo de ofrecer una visión plural del debate.

Actualidad judicial y seguimiento de Venezuela

‘La Retranca’ repasará también el calendario de comparecencias en las comisiones de investigación del Senado y las declaraciones previstas en la Audiencia Nacional dentro de los casos que afectan al PSOE y al Gobierno de España. Entre los asuntos destacados estará la situación del director adjunto operativo de la Guardia Civil, el teniente general Manuel Llamas, investigado en el denominado ‘caso Leire’, recordando además su etapa de servicio en Canarias.

El programa mantendrá igualmente su seguimiento a la situación en Venezuela. Por tercera semana consecutiva, el subdirector de los Servicios Informativos de Televisión Canaria y enviado especial al país, Samuel López, ofrecerá información y testimonios en directo desde Caracas y La Guaira sobre las consecuencias de los recientes terremotos.

La mesa de análisis estará integrada por Melisa Rodríguez, Francisco Pomares, Janire Alfaya y el presidente de Drago Canarias, Alberto Rodríguez, quienes debatirán sobre los principales asuntos de la actualidad política y social.