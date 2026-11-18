El magacín deportivo de La Radio Canaria narrará este encuentro que tendrá lugar a las 19:00 horas en el estadio Nuevo Vivero de Badajoz

Desde las 18:30 horas de este miércoles el programa ‘Todo Goles’ de La Radio Canaria ofrecerá los detalles previos a este partido entre el CD Badajoz y el CD Tenerife correspondiente a la Copa del Rey que se ha suspendido en dos ocasiones, una de ellas tras el fallecimiento de Jesús de Miguel.

Badajoz vs CD Tenerife en la primera eliminatoria de la Copa del Rey 26-27. El partido se podrá ver en directo en Televisión Canaria, en Canarias Play y en rtvc.es

Se trata de la primera vuelta de esta Copa que se resolverá a partido único. El encuentro se disputará a las 19:00 horas en el Nuevo Vivero, y contará con la narración de Joaquín González, los comentarios de José Barroso y Pedro del Castillo. Al frente del equipo y de la retransmisión su director, Juanjo Toledo, y en la producción de Simón Abreu.