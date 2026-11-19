Los personajes de la serie de humor de Televisión Canaria regresan este viernes 20 de noviembre, a las 21:30 horas, con nuevas historias

El bullying, la infidelidad, la obsesión por la limpieza y el falso heroicismo son los temas que centran los nuevos capítulos de ‘El Ambulatorio’, que regresa a la parrilla de Televisión Canaria este viernes 20 de noviembre, a las 21:30 horas, justo después del Telenoticias 2.

El capítulo 34, ‘¿Te acuerdas de mí?’, primero de esta última entrega de cuatro episodios, cuenta cómo Benito, personaje protagonista que interpreta Víctor Hubara, recibe en el ambulatorio a un antiguo compañero del pasado que, según él, le hizo la vida imposible durante años. El reencuentro despierta viejos recuerdos y Benito decide aprovechar la ocasión para hacerle pagar por todo lo que sufrió. El problema es que su versión de aquellos años quizá no sea tan exacta como él recuerda y su particular venganza empieza a adquirir unas proporciones bastante exageradas. Este capítulo está ya disponible en la plataforma Canarias Play, que como cada semana avanza el primero de los episodios de cada entrega.

El bullying dará paso a la infidelidad. En el capítulo 35, ‘El sueño’, Ceferina acude al ambulatorio con serias dificultades para distinguir lo que ha soñado de lo que realmente ha ocurrido. Entre las preocupaciones del personaje que encarna la actriz Griselda Ponce, aparece una especialmente delicada: está convencida de que su marido le ha sido infiel. Benito, viendo que todo forma parte de uno de sus sueños, organiza un plan para ayudarla a resolver el problema.

Los actores Víctor Hubara, Delia Santana y Kike Pérez, caracterizados como Benito, Tina y Blas, respectivamente, en ‘El Ambulatorio’.

Obsesión por la limpieza y falso heroicismo

Con el título de ‘Como una patena’, el episodio 36 tiene como protagonista a Tina, la limpiadora del centro de salud que encarna Delia Santana. Tina empieza a tomarse la limpieza del ambulatorio mucho más en serio de lo habitual. Cualquier mota de suciedad se convierte en un problema y mantener cada rincón impecable pasa a ser su única prioridad. La situación se complica cuando la arena empieza

a aparecer por todas partes, desatando una auténtica batalla personal para conseguir que el ambulatorio quede, literalmente, como una patena.

La entrega de este viernes llegará a su fin con el capítulo 37, ‘Barrio fatal’, que pone el foco de atención en Néstor, el vigilante del ambulatorio, que interpreta Jacobo Santiago. Un robo sorprende a Néstor en el ambulatorio y, aunque el ladrón pasa prácticamente por delante de él, no consigue hacer nada para detenerlo. El verdadero espectáculo llega después, cuando toca explicar lo sucedido. Incapaz de asumir que se quedó bloqueado, Néstor empieza a reconstruir los hechos a su manera y convierte lo que realmente ocurrió en una historia mucho más intensa, peligrosa y heroica de lo que fue en realidad.

Cuatro capítulo con cuatro nuevas historias para animar la velada del viernes en Televisión Canaria. Producida por Radiotelevisión Canaria y Videoreport Canarias, la comedia de situación ‘El Ambulatorio’ es una de las grandes apuestas de la temporada. Dirigida por el canario David Sainz, la serie cuenta con un amplio plantel de actores de las islas. Además de los ya mencionados, en el reparto figuran Yanely Hernández, Mari Carmen Sánchez, Nacho Peña, Lidia Guerra y Guacimara Correa.