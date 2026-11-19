Rafa Méndez recibe este viernes, a las 23:30 horas, en su casa a ambas artistas en una velada marcada por la complicidad, la emoción y el buen humor

El programa de Televisión Canaria ‘Mira quién viene a cenar’, que conducen Rafa Méndez y Luna Zacharias, sienta a su mesa este viernes 20 de noviembre, a partir de las 23:30 horas, a las actrices Nieves Bravo y Lili Quintana, conocidas por su trayectoria en el programa de humor ‘En Otra Clave’.

Rafa Méndez abrirá las puertas de su casa a las artistas, naturales de La Palma y Gran Canaria, respectivamente, para compartir una velada distendida, marcada por la complicidad, la emoción y el buen humor.

Durante la cena, Nieves Bravo y Lili Quintana demostrarán que la química que transmiten en pantalla traspasa la ficción y es igual de auténtica en la vida real. Entre risas, confidencias y recuerdos, ambas repasan su experiencia en la serie, los momentos que han marcado su trayectoria profesional y algunos de los secretos de su amistad.

‘Mira quién viene a cenar’ invita a su mesa a las actrices Nieves Bravo y Lili Quintana.

Menú ligero para cenar, de la chef Luna Zacharias

La conversación permitirá conocer la faceta más personal de dos artistas que han sabido conectar con el público canario gracias a su talento, su cercanía y su capacidad para emocionar. Una velada en la que la complicidad entre ambas invitadas será protagonista.

Para la ocasión, la chef Luna Zacharias, vecina del anfitrión, preparará un menú ligero y sabroso para compartir con las invitadas. La cena comenzará con una crema de garbanzos acompañada de palitos de zanahoria, pepino y apio. Como plato principal, propondrá una ensalada de pepino, tomate y aguacate con aderezo de frutos secos, mientras que el postre llegará con un delicioso bizcocho sin gluten con semillas de amapola.

‘Mira quién viene a cenar’ combina gastronomía, entrevista y entretenimiento en un ambiente cercano y familiar. El programa ha contado en anteriores entregas con invitados como Lydia Lozano, Caco Senante, David Ascanio, Agoney, Iván Torres, Marilia, Aarón Gómez, Marta González de Vega, Ceci Wallace, Álex Mercurio, Mel Ömana, José Ramallo y Conrado Flores, integrantes de ‘Supositorio’, Cristina Ramos y Carlos Baute.