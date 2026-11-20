La iniciativa recibe el reconocimiento por su labor de visibilización de las personas mayores y la promoción de una mirada positiva sobre el envejecimiento

Creada por Victoria Sabroso a través de la asociación ‘Victoria Care’, la sección nació hace tres años en el programa, entonces dirigido y presentado por el periodista Tomás Galván

El espacio radiofónico ‘Me hice grande’, que se emite dentro del programa ‘Roscas y Cotufas’ de La Radio Canaria, recibió este viernes 20 de noviembre un reconocimiento del Colegio Oficial de Psicología de Las Palmas en el marco de la 2ª edición de la campaña ‘Edad sin Etiquetas’, por su trayectoria y su contribución a la visibilización de las personas mayores y del envejecimiento activo.

La iniciativa nació hace tres años a propuesta de Victoria Sabroso, integradora social e impulsora de la asociación ‘Victoria Care’, quien propuso este proyecto radiofónico a ‘Roscas y Cotufas’ -entonces presentado y dirigido por Tomás Galván- con el objetivo de dar protagonismo a las personas mayores, mostrar sus capacidades y poner en valor las oportunidades que ofrece esta etapa de la vida.

De ahí precisamente viene el nombre de la sección. Sabroso optó por “Me hice grande”, en lugar de “me hice mayor” o “me hice viejo”, como una forma de entender el paso del tiempo desde el crecimiento personal y no desde la pérdida de las oportunidades, explica su creadora.

Historias de superación

Sabroso resalta que el proyecto surgió también de una inquietud personal de saber qué se hace cuando llega la jubilación y cómo afrontar esa nueva etapa. La iniciativa nació, además, con una motivación familiar: ayudar a su madre a recuperar la ilusión y las ganas de seguir disfrutando de la vida tras el fallecimiento de su padre.

Desde sus comienzos, ‘Me hice grande’ ha dado voz cada jueves, de 17:00 a 17:30 horas, a personas mayores con historias de superación y ganas de vivir. Mujeres que no pudieron estudiar de niñas y se apuntaron después de la jubilación en centros de formación para adultos, deportistas que participan en carreras nacionales e internacionales -incluso afrontando un cáncer de mama- o personas que se juntan para viajar y formarse son algunos de los testimonios que han pasado por el espacio.

La integradora social e impulsora de la asociación ‘Victoria Care’, Victoria Sabroso, y el periodista Tomás Galván, durante la entrega de reconocimientos de la campaña ‘Edad sin Etiquetas’ / RTVC

Tres años dando voz a las personas mayores

Tomás Galván recuerda que, cuando asumió ‘Roscas y Cotufas’ hace tres años una de sus prioridades era que tanto los jóvenes como los mayores tuvieran un espacio real y se sintieran representados. Por eso recibió con “entusiasmo” la propuesta de Victoria Sabroso, pensada para dar visibilidad a quienes, al jubilarse y dejar de ser considerados productivos en lo laboral, suelen quedar en un segundo plano.

​Para el periodista, todos estos testimonios demuestran que la jubilación es también una oportunidad para viajar, estudiar o cumplir lo que quedó pendiente, y subraya que la sociedad sigue necesitando la participación de sus mayores.

Aunque Galván ya no está al frente del programa y actualmente presenta en La Radio Canaria el programa ‘De la noche al día’, la sección ha mantenido su continuidad en ‘Roscas y Cotufas’ con Kiko Barroso al frente, donde se sigue dando voz a las historias de sus protagonistas.

El reconocimiento del Colegio Oficial de Psicología de Las Palmas distingue así la trayectoria de una iniciativa que, durante su primer año, contó con el patrocinio de Fundación La Caixa y CaixaBank, y que, desde la radio pública canaria, contribuye a cambiar la percepción social sobre la vejez. El proyecto recuerda que la jubilación no representa el final de las oportunidades, sino que puede convertirse en el comienzo de una nueva etapa llena de experiencias, aprendizajes y proyectos.