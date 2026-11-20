El CD Tenerife–RCD Mallorca, el Sporting–UD Las Palmas y el encuentro entre La Laguna Tenerife y el FC Barcelona centran la programación deportiva de este sábado y domingo

La Radio Canaria ofrecerá este fin de semana una programación especial de ‘Todo Goles Radio’, con dos jornadas dedicadas al seguimiento de la actualidad deportiva del Archipiélago. El programa combinará las retransmisiones de los principales encuentros de fútbol y baloncesto con la cobertura de los representantes canarios en las distintas competiciones nacionales.

Juanjo Toledo, director y presentador del programa ‘Todo goles radio’.

El sábado 21 de noviembre, el espacio se emitirá de 16:00 a 22:30 horas, con especial atención al partido de fútbol entre el CD Tenerife y el RCD Mallorca, correspondiente a la decimoquinta jornada de Segunda División. El encuentro comenzará a las 20:00 horas en el estadio Heliodoro Rodríguez López, con la retransmisión desde las 19:30 horas en La Radio Canaria.

Joaquín González estará al frente de la narración, acompañado por José Barroso y Pedro del Castillo en los comentarios. Juanjo Toledo asumirá la dirección y presentación del programa, con Simón Abreu en la producción.

Por otro, lado la programación del domingo 22 de noviembre comenzará a las 11:00 horas y se organizará en dos bloques consecutivos, con seguimiento del fútbol de Segunda y Tercera Federación, el baloncesto en el Gran Canaria Arena, la visita de la UD Las Palmas a Gijón y el encuentro entre La Laguna Tenerife y el FC Barcelona.

Primer bloque del domingo con fútbol y baloncesto

Carlos Guillermo Domínguez presentará el primer bloque de ‘Todo Goles Radio’, que tendrá lugar de 11:00 a 14:30 horas y que prestará especial atención a los representantes canarios en Segunda Federación.

En concreto, en el grupo 4, el programa seguirá la visita de Las Palmas Atlético al Mijas Las Lagunas, en Málaga, y el derbi entre el CD Tenerife B y la UD Tamaraceite, que se disputará en la Ciudad Deportiva Javier Pérez. En el grupo 5, la atención se centrará en el encuentro entre el CD Atlético Paso y el Real Valladolid Promesas, en La Palma.

La cobertura se completará con el seguimiento de la duodécima jornada del grupo canario de Tercera Federación, el grupo 12.

El baloncesto también tendrá protagonismo con el partido de Primera FEB entre el Caja7 Gran Canaria y el Bàsquet Menorca, correspondiente a la novena jornada. El encuentro comenzará a las 12:00 horas en el Gran Canaria Arena, con la narración de Moisés Rodríguez y los comentarios de Juan Antonio Henríquez.

Sporting–Las Palmas y La Laguna Tenerife–Barcelona, en el segundo bloque

Además, desde las 14:30 horas, Juanjo Toledo dirigirá y presentará el segundo bloque, con Simón Abreu en la producción. La primera cita será el encuentro entre el Sporting de Gijón y la UD Las Palmas, correspondiente a la decimoquinta jornada de Segunda División. El partido arrancará a las 15:15 horas en El Molinón, con la narración de Juan Luis Monzón y los comentarios de Mingo Oramas.

A las 17:00 horas, la atención se trasladará al pabellón Santiago Martín, donde La Laguna Tenerife recibirá al FC Barcelona en la novena jornada de la ACB. El conjunto canario, tercero en la clasificación, se medirá al cuarto clasificado en un encuentro que contará con la narración de José Antonio Felipe y los comentarios de Fernando Llombet.