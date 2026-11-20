El magacín de La Radio Canaria emite, sábado a las 06:00 horas, una nueva entrega de su espacio mensual ‘Mujeres sin Fronteras’ coincidiendo con el Día Internacional contra la Violencia de Género

El programa de La Radio Canaria emite este sábado a las 06:00 horas una nueva entrega del espacio ‘Mujeres Sin Fronteras’, coincidiendo con la celebración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, (25N). «Somos fieles a nuestra cita con el compromiso de iluminar aquellas realidades invisibles y ofrecer herramientas de ayuda reales a quienes más las necesitan», comenta la directora y conductora del programa, Leny González.

‘El Alpende‘ detallará de manera minuciosa los obstáculos que afrontan las mujeres migrantes y refugiadas en Canarias víctimas, además, de violencia de género. “La violencia machista se manifiesta con especial crueldad porque estas mujeres migrantes y refugiadas ya viven en aislamiento, en desarraigo y encima el peso de la barrera del idioma”, afirma González.

A pie de calle

Dos invitadas acudirán a esta entrega del programa. Claris Zango, de Burkina Faso, miembro de la asociación Mujeres Unidas del Mundo, (AMUM), compartirá su testimonio de vida que es también el de superación. “Llegó a Canarias embarazada, sin hablar ni escribir español y sufriendo situaciones de extrema vulnerabilidad y maltrato, aún así, Claris logró rehacer su vida gracias al apoyo especializado, a la formación y a su propia determinación”, apostilla Leny González. La historia de Claris Zango es hoy un faro de esperanza para otras mujeres.

Meritxell Suárez, técnica en Integración Social e Igualdad, Claris Zango, miembro de la asociación AMUM y Leny González, directora de ‘El Alpende’ en La Radio Canaria

La otra invitada será Meritxell Suárez, técnica en Integración Social e Igualdad, agente de cambio social y creadora del proyecto ‘La Brújula Violeta’, aportará el análisis técnico y práctico. “A través de su experiencia directa en el acompañamiento a víctimas y en centros de intervención, Suárez abordará las graves barreras institucionales, la falta de información, los problemas de credibilidad y la urgencia de consolidar redes comunitarias de apoyo”, puntualiza la directora del magacín.

Ayuda e información

Durante la entrevista se ofrecerán claves prácticas para detectar violencia machista en entornos cercanos y se detallará qué pasos dar ante casos de maltrato, insistiendo en que el acceso a la protección y a los recursos de urgencia no depende de tener o no los papeles en regla como migrante. Este programa es un espacio cofinanciado por la Unión Europea y coordinado por la Red Europea de Mujeres Migrantes, (REM), a través del proyecto RIZA de apoyo a la asociación Mujeres Unidas del Mundo – AMUM, en acuerdo con La Radio Canaria.

Para todas aquellas mujeres que necesiten apoyo, orientación o acompañamiento directo, la asociación Mujeres Unidas del Mundo (AMUM) pone a disposición el correo electrónico mujeresunidasdelmundo@gmail.com.

‘El Alpende’ puede escucharse en la emisión habitual de La Radio Canaria o en cualquier momento en la plataforma laradiocanaria.com