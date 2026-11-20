El magacín de Ciencia e Innovación de Televisión Canaria dedicará el espacio del sábado a las 13:40 horas a las nuevas tecnologías marítimo-marinas en las Islas

Los últimos avances tecnológicos en las Islas aplicados al mar, tanto en superficie como en inmersión, serán el contenido principal de la próxima entrega de ‘Canarias Futura’, sábado a las 13:40 horas, en Televisión Canaria. Bajo el título «Rumbo al Futuro», su directora, Yaiza Díaz, arrancará el programa con una visita al Mando Marítimo de Canarias para conocer de primera mano cómo funciona y qué tecnologías utilizan. Será testigo de la forma en que opera una de estas nuevas herramientas tecnológicas, los vehículos marítimos no tripulados, cuya principal misión es buscar artefactos explosivos. «También conoceremos detalles acerca de la la fibra ITER que viaja bajo el mar y que nos permite estar conectados con el mundo”, avanza Díez.

Yaiza Díaz dirige y presenta ‘Canarias Futura’ en Televisión Canaria

Cristal limpiabarcos

Y sobre superficie, en el ámbito marítimo, ‘Canarias Futura’ nos pondrá al día sobre dos nuevas tecnologías, por un lado, un novedoso proceso que utiliza vidrio reciclado para limpiar barcos, y, por otro, sobre una grúa de 820 metros de altura que se utiliza en Lanzarote para levantar embarcaciones sin causarles el más mínimo arañazo.

Hidrógeno verde

El hidrógeno verde y su creciente importancia y unos vehículos autónomos marinos que se utlizan para monitorizar la vida de diferentes especies animales marinas, serán otros de los contenidos destacados de esta próxima entrega de ‘Canarias Futura’.