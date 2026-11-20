El magacín de La Radio Canaria, viernes a las 22:00 horas, rastreará en los vestigios de este pueblo guerrero del siglo I, (a.c.), que desafió al Imperio romano

‘Crónicas de San Borondón‘ dedicará su próxima entrega, La Radio Canaria los viernes a las 22:00 horas y en redifusión los domingos a las 00:00 horas, a rastrear las huellas del pueblo alano que se extendió, según diversas fuentes, por la estepa euroasiática y desafío al Imperio romano. Una parte de la Antropología les atribuye apelativos como los de pueblo bárbaro que hizo de la guerra su forma de vida.

Pero son muchas las nebulosas que envuelven su verdadera naturaleza. «En esta entrega de ‘Crónicas de San Borondón’ nos haremos muchas preguntas, por ejemplo, ¿quiénes fueron realmente los alanos? ¿Qué registros históricos o arqueológicos de su presencia han llegado hasta nuestros días? ¿Es cierto que hicieron de la guerra, del combate, su razón de vida? ¿Cuáles eran sus creencias, si las tenían?», interviene José Gregorio González, director y conductor del programa.

De todas estas cuestiones charlará González con su invitado en esta entrega de ‘Cronicas de San Borondón’, el escritor José Zoilo, especializado en novela histórica. “Varias de sus novelas están centradas en este pueblo, cuya presencia fue crucial en el final del Imperio Romano. Zoilo acaba de publicar ‘Dragón’, trama en la que regresa de nuevo a los alanos y a su cultura”, comenta el director del programa.

Otro viaje al pasado llegará de la mano del profesor Ricardo Martín, quién, en la sección ‘El Gabinete del Curioseante’, propondrá un viaje a través de las ondas hasta la ‘Ciudad de los Muertos’, meganecrópolis ubicada a las afueras de San Francisco, (Estados Unidos), cuya rocambolesca historia desmenuzará en detalle.

José Zoilo, con su libro, ‘Dragón’, será invitado en el programa ‘Crónicas de San Borondón’ de La Radio Canaria



OVNIs y Seguridad Nacional

Al cierre del programa, el magacín se detendrá unos minutos en los devaneos que durante la última década ha dado la política estadounidense respecto del fenómeno OVNI. “Recuperado como un asunto de interés nacional para la seguridad en 2014, se han puesto en marcha diversas comisiones de investigación y sesiones en el Congreso, además de varios procesos de desclasificación de información confidencial, sin que hasta la fecha haya quedado claro el origen del fenómeno”, concluye el director del programa que ahondará en la cuestión con Josep Guijarro, una de las voces autorizadas en España sobre este asunto.