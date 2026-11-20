El encuentro, que se disputará este sábado 21 de noviembre, a las 11:00 horas, se podrá seguir por el canal Youtube de Deportes de Televisión Canaria y la web rtvc.es

Canarias Play emitirá en directo el partido entre el Estrella CF y el CF Panadería Pulido San Mateo, este sábado 21 de noviembre, a las 11:00 horas. El encuentro podrá ser seguido además por el canal de Youtube de Deportes de Televisión Canaria y la web rtvc.es.

Los dos equipos de Gran Canaria se enfrentarán en la decimosegunda jornada de la liga de Tercera Federación. La narración del encuentro, que tendrá lugar en el estadio municipal Las Palmitas de Sardina del Sur, en Santa Lucía de Tirajana, correrá a cargo de Berto Mata.

A la izquierda, plantilla del Estrella CF, y a la derecha, plantilla del CF Panadería Pulido San Mateo.

El equipo anfitrión, el Estrella CF, figura en el puesto decimoprimero, con 13 puntos, tras sufrir una contundente derrota por 5-1 ante el CD Unión Sur Yaiza el pasado sábado. Tras el tanto visitante en el minuto inicial, los lanzaroteños reaccionaron rápidamente para voltear el resultado antes del descanso. En la segunda parte, dos tantos en apenas dos minutos encarrilaron el triunfo del Unión Sur Yaiza, que redondeó la goleada en la recta final.

Por su parte, el CF Panadería Pulido San Mateo lidera la clasificación con 26 puntos. El último partido lo disputaron el sábado 14 de noviembre contra el San Bartolomé CF, de Lanzarote, al que consiguieron ganar con un resultado de 3-1. Con esta tercera victoria consecutiva, los de Yoni Oujo mantienen el pulso a la UD San Fernando, con el que comparte puntos, en su lucha por el liderato.