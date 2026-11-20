La competición podrá seguirse en directo este sábado a las 18:30 horas en Canarias Play, www.rtvc.es y YouTube Deportes, y volverá a ser emitida el domingo a las 09:30 horas en TDT

Radiotelevisión Canaria retransmite este fin de semana la Supercopa de Bola Canaria de Fuerteventura 2026, que se disputa en el Terrero de Lucha Venancio Guerra de Lajares, en el municipio de La Oliva. La emisión en directo podrá seguirse este sábado 21 de noviembre, a partir de las 18:30 horas a través de la plataforma Canarias Play, la web www.rtvc.es y el canal de YouTube Deportes de RTVC, mientras que su emisión en Televisión Canaria tendrá lugar el domingo 22 de noviembre a partir de las 09:30 horas.

La cobertura, que contará con una duración aproximada de tres horas y media, incluirá la presentación oficial de los equipos participantes, los tres encuentros decisivos de la jornada y la posterior ceremonia de entrega de premios. La cita con el deporte autóctono estará narrada por Yolanda Martínez y contará con los comentarios técnicos de Andrea Pérez.

Duelo de campeones en tres categorías

El torneo enfrenta a los equipos campeones de la Liga Insular y de la Copa Insular del Cabildo de Fuerteventura en tres categorías: juvenil, femenina y masculina. Para albergar esta cita de nuestro deporte autóctono, el terrero Venancio Guerra adaptará su recinto habitual para convertirse en un estadio de bola canaria, con entrada gratuita para el público hasta completar aforo.

La bola canaria constituye una de las disciplinas deportivas tradicionales con mayor implantación social y número de licencias en las islas orientales, donde las canchas forman parte habitual de los centros culturales y puntos de encuentro vecinal de los pueblos. En Fuerteventura, y de manera especial en el municipio de La Oliva, los torneos de bola canaria mantienen un estrecho vínculo con las fiestas populares, reuniendo en una misma jornada tanto a jugadores veteranos como a nuevas generaciones de deportistas.

Con esta retransmisión, Radiotelevisión Canaria refuerza su apuesta de servicio público por la difusión y preservación de los deportes y juegos tradicionales del archipiélago, acercando a toda Canarias una competición organizada por la Federación Insular de Bola Canaria de Fuerteventura, con el apoyo del Cabildo de Fuerteventura y del Ayuntamiento de La Oliva, dentro de la programación oficial de las Fiestas de La Milagrosa 2026.