«Sin demanda no hay oferta» es el lema elegido para la campaña corporativa contra la violencia de género que arrancará este viernes

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Radiotelevisión Canaria afronta un año más el inicio de una campaña institucional de RSC con motivo del 25 de noviembre, Día para la Eliminación de la Violencia de Género. Este año, el spot de televisión que se comenzará a emitir en todos los soportes del grupo, se ha querido centrar en los delitos de trata y explotación sexual, ambos considerados dos de las actividades ilícitas transnacionales más rentables, junto al narcotráfico y el tráfico de armas.

La campaña de este año que tiene como lema «sin demanda no hay oferta», pone el acento en quienes pagan por sexo, contribuyendo así a perpetuar una demanda que sustenta la explotación de los cuerpos de las mujeres y niñas. Desde el viernes 20 y hasta el propio día 25 de noviembre, RTVC va a redoblar esfuerzos para seguir visibilizando este problema social estructural además del resto de formas de violencia hacia las mujeres, con contenidos específicos en la programación.

Silvia, fortaleza y valentía

La protagonista de esta campaña institucional es Silvia, una joven rumana de 30 años, que llegó a Canarias engañada por el que pensaba que era su enamorado. Era otro compatriota que la localizó a través de redes sociales en su ciudad y que utilizó la táctica denominada Loverboy para engañarla con el romance y traerla a Canarias, donde comenzó a explotarla sexualmente. Aislada, vulnerable y dependiente económicamente, Silvia se armó de valor para denunciar a su explotador y ha conseguido sobrevivir después de contar con el apoyo del proyecto Lugo de Cáritas, en la provincia de Las Palmas.

Un delito que no para de crecer

Según los datos del Ministerio del Interior, Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado liberaron en 2025 a 1.869 víctimas de trata y explotación sexual o laboral en 2025 en España, un 4 por ciento más que en 2024, de las que 28 eran menores de edad.

La Policía Nacional y la Guardia Civil realizaron el año pasado 413 operaciones contra la trata y la explotación de seres humanos, en las que desarticularon 112 organizaciones criminales y detuvieron a 1.056 personas, y además llevaron a cabo 6.775 inspecciones administrativas en entornos vinculados a la prostitución y centros de trabajo. Del total de víctimas, 858 fueron captadas por redes criminales organizadas de trata de seres humanos mediante engaño, violencia o abuso de una situación de vulnerabilidad con fines de explotación sexual, laboral, matrimonios forzados, mendicidad y comisión de actividades delictivas.

La protagonista de la campaña en un instante del rodaje La campaña se trasladará a todos los soportes del grupo RTVC La facultad de Bellas Artes de la ULL ha sido el escenario escogido para este rodaje

Más dificultades para su persecución

Las expertas han puesto el acento en los últimos años, en las dificultades para detectar a las víctimas. El negocio de la prostitución, que se nutre a través de la trata, se ha desviado -sobre todo desde la pandemia- desde los locales y clubes a pisos privados. Al mismo tiempo, la actividad de los explotadores se ha redirigido también a plataformas y redes sociales deslocalizadas, lo que dificulta la detección de las víctimas.